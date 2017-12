El gobernador Juan Manzur ratificó que los estatales si cobrarán ayuda junto con el aguinaldo

Por aparentes problemas de interpretación de un decreto, este jueves por la mañana se produjeron contradicciones en el Gobierno con respecto al pago del aguinaldo de los empleados estatales. Se trata del decreto 3.910, firmado por el gobernador Juan Manzur y por el ministro de Economía Eduardo Garvich, y que establece que los empleados públicos recibirán una ayuda equivalente al 50% de las sumas no remunerativas y no bonificables que están incorporadas a su salario.

La secretaria de Gobierno Carolina Vargas Aignasse dijo que el Gobierno no dará ningún plus aparte del aguinaldo. Agregó que el decreto firmado corresponde al medio aguinaldo de fin de año donde se incorporan las sumas no remunerativas y sobre esa base de cálculos establecer el importe que van a percibir como SAC.

La funcionaria agregó que “el mismo decreto ha salido en junio de este año (9 de junio de 2017 1680/3-(ME)), y en diciembre del año pasado (6 de diciembre de 2016 3979/3 (ME)), o sea que no tiene ninguna diferencia con los decretos anteriores”.

En los considerandos, el decreto en cuestión habla específicamente de “una ayuda social”. Dice lo siguiente:

“Que es voluntad del Poder Ejecutivo continuar con las acciones tendientes al mejoramiento de la situación económica del personal de la Administración Pública Provincial, y con esa finalidad, se decidió otorgar una Ayuda Social equivalente al 50% del importe de una cuota mensual, de las sumas No Remunerativas y No Bonificables ya concedidas, las que se abonarán por única vez conjuntamente con el Sueldo Anual Complementario 2017-Segundo Semestre”.

A su vez, el gobernador Manzur se refirió al tema y dijo lo contrario a lo que había afirmado Vargas Aignasse. “Normalmente el aguinaldo se paga sobre la parte remunerativa. Pero esta vez estamos haciendo un esfuerzo importante del Gobierno para abonar el aguinaldo de lo no remunerativo. Eso es lo que podemos hacer con todo lo que tenemos al alcance en la provincia”, aseguró el mandatario.

Todo indica que dentro de Casa de Gobierno hubo diferentes interpretaciones del decreto firmado por Manzur.

