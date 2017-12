Lebbos le contestó al papá de Morena: “no se deje usar por el poder político”

El padre de Paulina lo invitó a dialogar y dijo que está seguro de que seguirán produciéndose ataques en su contra.

Alberto Lebbos le respondió al padre de Morena Caciccio, quien lo acusó de quedarse con dinero que estaba destinado a los integrantes de la comisión de víctimas de la impunidad. “Señor Dardo Caciccio, no se deje usar por el poder político y sus abogados mediáticos que buscan descalificarme con torpes mentiras”, manifestó el padre de Paulina, cuya muerte será juzgada el año que viene.

En la edición de hoy de LA GACETA Caciccio aseguró que José Cano y La Bancaria le enviaba dinero a Lebbos para ayudar a las familias que integran la comisión. Contó que después de la muerte de su hija Morena se sumó a este grupo de lucha, cuyo principal referente es Lebbos. “Hace dos años y medio que con mi familia no vamos a las marchas porque duele bastante lo que nos enteramos, es como si nos hubieran abierto la herida nuevamente. Tuvimos problemas personales y económicos, y nos enteramos de que la comisión recibía a nivel nacional una ayuda económica que provenía de Cano y de la Bancaria, y destinada a los padres. Era dinero para gente pobre como yo, para cientos de padres, para los viajes en colectivos, para cuando uno necesitaba hacer hasta un papel judicial, porque es costoso un juicio”, señaló.

El padre de Paulina, quien fue asesinada en 2006, recurrió a los comentarios de la nota para resonder. “Siempre lo acompañé y apoyaré en su lucha por el impune homicidio de su hijita Morena, perpetrado por el mismo poder que ahora lo usa a usted para calumniar a quienes luchamos por verdad y justicia. Esta es una de las tantas maniobras siniestras cuyos responsables intelectuales tienen la marca del poder político y de sus abogados que buscan la más horrenda impunidad para el homicidio de su hijita Morena, de mí hija Paulina y de otras muchas víctimas de graves delitos en Tucumán”, escribió.

Lebbos invitó a Caciccio a dialogar. “No tengo la menor duda de que seguirán los ataques de distintas formas. Señor Dardo Cacieccio, usted sabe muy bien dónde encontrarme: todos los martes a las 20 en Plaza Independencia. Usted conoce mí casa y mi negocio. Siempre exigiré Justicia para Morena y todas las víctimas de la impunidad”.

El juicio por Paulina

La Sala III de la Cámara Penal, integrada por los camaristas Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto, le puso fecha al juicio oral, que será dentro de unos dos meses.

En el hecho están imputados cuatro ex funcionarios del gobierno de Alperovich: el ex jefe de la Policía, Hugo Raúl Sánchez; el ex subjefe de esa fuerza, Nicolás Barrera; el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito, y el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella.

