El Gobierno dará un bono de fin de año para los beneficiarios de Argentina Trabaja y Ellas Hacen

Beneficiarios de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen cobrarán un bono de fin de año, según informó esta tarde el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. Será un pago único de $ 2.200, se precisó.

El subsecretario de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, Guillermo Socolsky, indicó que el pago se hará efectivo este viernes 22 de diciembre.

Las gestiones de este pago fueron encabezadas por el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, ante las autoridades de la Nación. “Unas 20.000 familias van a tener este extra para pasar las fiestas de mejor manera, que además significan unos $ 40 millones para la Provincia para los gastos corrientes”.

Socolsky, finalmente, dio detalles respecto a la modalidad de cobro del bono: “de la misma manera que todos los meses se encuentran con el incentivo, el próximo viernes este incentivo extra estará depositado en sus cuentas”.

Malestar

El pago a los beneficiarios de los programas fue anunciado en medio de una serie de protestas que vienen realizando empleados estatales que solicitan un bono de fin de año de $ 5.000.

Semanas atrás, el gobernador Juan Manzur firmó un decreto que establece que los empleados públicos recibirán una ayuda equivalente al 50% de las sumas no remunerativas y no bonificables que están incorporadas a su salario.

“Normalmente el aguinaldo se paga sobre la parte remunerativa. Pero esta vez estamos haciendo un esfuerzo importante del Gobierno para abonar el aguinaldo de lo no remunerativo. Eso es lo que podemos hacer con todo lo que tenemos al alcance en la provincia”, aseguró el mandatario.

fuente: la gaceta