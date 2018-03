Renunció el fiscal que mandó a las mujeres a limpiar y cocinar

El fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta, decidió “festejar” el Día Internacional de la Mujer y el 8M, el paro internacional que moviliza al mundo, con una frase de rancio corte machista que podría costarle el cargo. “Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar! Todo el día tienen”, publicó el funcionario rionegrino en su cuenta de Facebook hace unas horas.



La sentencia de Zornitta provocó de inmediato una masiva reacción en la redes sociales donde fue ampliamente agredido con insultos y fuertes críticas a su gestión.También dijeron lo suyo el gobernador Alberto Weretilneck, diversos legisladores provinciales y el procurador general de la provincia. Finalmente, el fiscal presentó su renuncia.



“Ante las opiniones personales vertidas por el fiscal Daniel Zornitta en su página personal de Facebook, el procurador general Jorge Crespo quiere manifestar su enérgico repudio ante dichos que no representan en lo absoluto el sentir, la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público en relación a una lucha tan íntegra, valorable y genuina como la que encabezan diariamente las mujeres de todo el mundo”, indicó en un comunicado del organismo.



“En mi perfil de la red social Facebook escribí con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y las actividades previstas tales como el paro, escribí un comentario del cual me encuentro profundamente arrepentido y no tengo excusas ni explicación de su motivación. Me pongo a disposición de cada una de las personas que requieran una explicación y una disculpa personal, para brindarla en forma oportuna. Reitero el pedido de mis más sinceras disculpas por ello”, escribió elPresionado, el fiscal Zornitta renunció hace unos minutos. Lo hizo con otro mensaje en la misma red social. “Para evitar situaciones difíciles, acabo de presentar la renuncia al cargo de agente fiscal”, posteó el funcionario.

Distintas voces provinciales habían puesto en duda que una persona con la mentalidad revelada por Zornitta pueda continuar en un cargo donde se dirimen hechos de violencia de género, entre otros actos criminales de la localidad. “El fiscal general, Marcelo Alvarez, adelantó que de forma inmediata se iniciarán las acciones disciplinarias pertinentes por tal manifestación que, reiteramos, repudiamos enfáticamente”, habían informado desde la oficina del procurador.

Los concejales del bloque del FpV aseguraron que en la ciudad del Valle Medio los agresores tienden a desobedecer las órdenes de restricción sin tener consecuencias judiciales. “Un funcionario público de Justicia no puede ejercer este tipo de violencia simbólica y mucho menos (pensando como piensa) puede garantizar los derechos de las víctimas de violencia machista a quienes debería proteger”, señalaron en un documento. “No sería casual entonces que en Choele Choel existiese tanta impunidad en los casos de violencia de género, donde los agresores desobedecen sistemáticamente las medidas cautelares dictadas por los jueces de Paz y no tienen ningún tipo de sanción”, agregaron.

El propio gobernador no tardó en rechazar las palabras de Zornitta. “Repudio totalmente las declaraciones machistas del fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta, y exigimos su renuncia inmediata al cargo. Ese tipo de expresiones no representan el sentir de los rionegrinos. Lo sucedido es gravísimo y carece de legitimidad para ejercer el cargo”, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter adelantando una sanción ejemplar.



FUENTE: CONTEXTO