Una joven tucumana fue acosada por taxista, lo increpó y lo obligó a pedir disculpas

Un enfrentamiento entre una joven y un taxista alteró el mediodía en Barrio Sur. ¿Que pasó? Ella le cruzó la bicicleta, cortó la circulación en una de las esquinas más transitadas de Tucumán y le exigió una disculpa por haberle dicho una frase con la que ella se sintió acosada. Esto ocurrió hoy al mediodia, en Buenos Aires y Lavalle, a unas cuadras de la Municipalidad capitalina y de los Tribunales.

“No me voy a mover de acá hasta que te hagas cargo de lo que me dijiste. Sos un acosador”, le gritó la joven. Las imágenes quedaron registradas en un video que se viralizó.

A causa de este incidente, detrás del taxi se formó una larga fila de autos. A pesar de esto la mujer no se movió de la calle. “No dije nada, te lo juro por mis hijos”, le gritó el conductor desde adentro del auto. “No te hagas el bol…. yo no lo voy a repetir, decí lo que me dijiste”, le respondió ella.

Finalmente, el taxista admitió que le había dicho algo y pidió disculpas. Según él, la frase que pronunció fue “tené cuidado, hermosura”. Ella, en cambio, sostuvo que lo que le dijo el taxista fue “mirá que linda que estás, preciosura”.

Antes de irse, la chica le gritó: “esto es para que aprendas a no decirle más nada a una mujer. Algún día te vas a cruzar con otra loca como yo”.

Un medio se comunicó con esta chica y ella relató detalles de los sucedido. Llamativamente, dijo que no tenía problemas en que su imagen se viralizara, pero no quiso dar su nombre.

“Eso y que me digan ’te rompo el or…’” es lo mismo para mí. Estoy harta de que esto sea moneda corriente. Yo le contesté que es un acosador, porque eso es lo que es”, manifestó.

Agregó que, si es necesario, volverá a repetir la situación de hoy, porque no quiere volver a tener actitudes pasivas frente al acoso callejero.

fuente: contexto