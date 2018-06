Para el capitan de Islandia, Aron Gunnarsson: ¿Por qué Messi debería ser un problema en el Mundial?”

La hora de la verdad se aproxima. El sábado, desde las 10 en el estadio del Spartak Moscú, la Selección argentina hará su debut en el Mundial de Rusia 2018 enfrentando a Islandia, una de las cenicientas de la competencia, ya que será su primera participación en una Copa del Mundo.

El capitán del elenco nórdico, Aron Gunnarsson, que fue noticia en los últimos meses a raíz de un enorme tatuaje en su espalda con la bandera de su país, palpitó el choque ante los dirigidos por Jorge Sampaoli y esbozó una desafiante frase contra Lionel Messi y compañía.

“Una de las tareas más grandes es contener, porque es posiblemente el mejor jugador atacante del mundo. Logramos hacerlo con Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, ¿por qué Messi debería ser un problema en el Mundial?”, manifestó el defensor central en diálogo con GrapeVine.

Islandia, en la fase de grupos de la Eurocopa 2016 (el torneo lo ganaron los lusos), igualó 1 a 1 ante los portugueses y CR7 no logró destacarse.

También valoró la unión y la confianza que tiene el plantel de cara al compromiso ante Argentina: “Jugaremos contra los mejores del mundo y los respetamos. La pregunta es si ellos nos respetan. Subestimarnos puede ser un error. Si no, pregúntale a Inglaterra -los eliminaron en octavos de final de la pasada Eurocopa-. Nuestra profunda conexión con los seguidores es algo que no creo que tenga ningún otro equipo. Sé que hablo en nombre de todos los jugadores cuando digo que los que nos siguen tienen un lugar real en nuestros corazones. Dan lo mejor para apoyarnos y nos impulsan. Somos una nación pequeña y la unión es algo que sabemos de memoria. No vamos a decepcionar a nuestra gente”.

En el Grupo D, además de Argentina e Islandia, se encuentran Croacia y Nigeria.

fuente: (Infobae)