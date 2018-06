PARO: Este lunes en Tucumán no habrá clases, vuelos ni colectivos, comercios y tampoco bancos

Auguran un acatamiento alto a la huelga convocada a nivel nacional por la CGT. Qué funcionará y qué no en la provincia.

Tucumán estará paralizado el lunes. El paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la política económica del Gobierno nacional suma cada vez más adhesiones de sindicatos.

En la provincia se plegarán a la medida de fuerza los maestros de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), la docencia universitaria de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), La Bancaria, choferes de colectivos (UTA) y los empleados de comercio (SEOC).

Uno de los miembros del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, advirtió ayer que, si la gestión del presidente, Mauricio Macri, no atiende a los reclamos, la relación entre el sindicalismo y el gobierno se endurecerá.

“Me da la impresión de que si no hay un cambio va a haber una tensión mucho más fuerte de la que la que hay hoy en la relación Gobierno-economía-CGT”, dijo Schmid.

El líder del gremio de Dragado y Balizamiento vaticinó que el paro del lunes “será el más fuerte de los últimos años por el nivel de adhesión” y consideró que será “el más contundente”.

En cuanto al préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contempla una serie de condiciones Schmid reflexionó: “para curarse, lo primero que hay que hacer es reconocer que se está enfermo y el Gobierno no quiere reconocer que su programa económico ha fracasado en todas las líneas”. Precisó que el “fracaso” se refleja en “no atraer las inversiones, en no aumentar las exportaciones, no dar solución al problema del empleo y en el fracaso en la contención de la inflación” a lo que sumó “un descalabro económico”. “La solución a todo eso parece ser entrar en el FMI, que no va a ser quien firme los decretos pero va a ser el gestor y auditor de las medidas que se implementen”, lamentó el dirigente, y remarcó que “es una historia que los argentinos hemos conocido con resultados bastante malos para la sociedad”, continuó el dirigente.

Consultado por la inflación para 2018, Schmid indicó que según las evaluaciones del equipo técnico de la CGT estará por arriba del 30% anual. “Nos preocupa esta cuestión, pero el dato más angustiante es la caída del empleo en los sectores sensibles”, dijo, y enumeró, entre ellos, los rubros de madera, marroquinería, calzado, textil, tabaco y cartón.

Al referirse al aumento del 25% obtenido por el gremio de Camioneros en las paritarias, Schmid consideró que “es mucho más cercano a la realidad porque no sabemos dónde terminará esto”. (Télam)

Educación: no habrá clases en las escuelas ni facultades

“El lunes no habrá clases en las escuelas, la Ctera adhiere y ATEP -como entidad de base- también adherirá a la medida de fuerza”, explicó David Toledo, secretario general de ATEP. Y agregó: ”estas medidas de fuerza buscan que haya un cambio de rumbo en el proyecto socioeconómico que lleva adelante el gobierno nacional”. Toledo explicó que desde el sector solicitarán también la apertura de paritarias nacionales, que el macrismo negó. A nivel universitario, los docentes de Adiunt también adherirán a la medida: “vamos todos y todas al paro general por un 30% de aumento, en defensa de la educación pública y todas nuestras conquistas”, explicó Ariel Osatinsky, titular del gremio universitario.

Sin comercio: no habrá atención en los súper ni shoppings

Sin comercios, supermercados ni shoppings. La conducción del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC) provincial informó que se plegarán a la huelga nacional de la CGT. “La Federación de Empleados de Comercio adhirió al paro, aunque sin movilización, porque se trata de una medida contra esta nefasta política que está llevando adelante el Gobierno Nacional. También nos oponemos a la reforma laboral que quieren hacer, en detrimento de los derechos de los trabajadores”, explicó a LA GACETA Ramón Cano, secretario de Administración del sindicato. “Debemos hacerle entender al gobierno que está equivocado en su política económica y social”, finalizó el dirigente mercantil.

Sin transporte: no habrá servicio de aviones ni colectivos

La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) adhirieron al paro nacional de 24 horas dispuesto para el lunes próximo por la CGT, lo que afectará la circulación de los vuelos previstos para ese día. El secretario general de APLA, Pablo Biró confirmó hoy que el lunes “no habrá vuelos”, al asegurar que en el gremio existe “un histórico acatamiento del 100%” ante una medida de fuerza de esa dimensión. En Tucumán, César González, secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que no habrá colectivos en la provincia el lunes: se plegarán los trabajadores de las 70 líneas urbanas, interurbanas y rurales.

fuente: la gaceta