El dólar casi llega a los $ 30 y el BCRA tuvo que vender u$s 300 millones para frenar la disparada

El dólar se apreció un 3,4% este viernes -y acumuló un alza de casi dos pesos en las últimas cuatro ruedas- por coberturas en dólares de inversores privados frente al cierre de mes, los crecientes temores por la aversión global al riesgo y la desconfianza en el rumbo económico del gobierno.

Con este resutado, la divisa muestra un avance del 16,1% ($ 4,1) en junio, y del 56,52% en el primer semestre del año, un rendimiento que opacó el atractivo de otras inversiones en activos domésticos.

El billete, en este sentido, saltó 98 centavos a su nuevo récord histórico $ 29,66 en bancos y casas de cambio, de acuerdo al promedio de ámbito.com. Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa trepó 78 centavos a $ 28,85, descontando una parte de la suba sobre el final de la rueda, tras la segunda subasta realizada por el BCRA.

En un intento por contener la disparada, la autoridad monetaria colocó un adicional de u$s 300 millones, que sacrificó de sus reservas, aparte de los u$s 150 millones provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuenta y orden del ministerio de Hacienda. El precio promedio de corte, en este último caso, se ubicó en 29,1209, siendo el mínimo precio adjudicado de 29,0590.

De esta manera, la venta de u$s 450 millones por parte de entes oficiales superó a las operaciones genuinas de bancos registrados en el Siopel, que fueron de u$s 349 millones. El volumen operado subió un 45% a u$s 1.017 millones.

Operadores explicaron a este medio que la disparada se produjo debido “sobre todo a una pérdida de confianza en el gobierno” en relación al rumbo económico y político a raíz de la falta de señales claras con respecto a cómo se llevará a cabo el ajuste del déficit fiscal acordado con el FMI y de la publicación de datos negativos sobre la marcha de la economía publicados por el Indec en los últimos días.

Los precios tuvieron un recorrido amplio y con significativa volatilidad en un escenario de nerviosismo que sólo se atenuó luego de la segunda subasta oficial. La amplitud entre máximos y mínimos operados fue de las más altas de los últimos tiempos y reflejó la dispersión de los valores en un contexto de incertidumbre.

Los mínimos se anotaron en el arranque a $28,35, veinticinco centavos arriba del final previo. Con muy poco volumen operado en la primera mitad del día, las escasas operaciones registradas reflejaron un significativo aumento de los valores ante una insuficiencia de la oferta para atender los pedidos de compra sin ejecución. La presión de la demanda llevó los precios a tocar máximos en los $ 29,45 antes de la primera subasta oficial. Luego de la segunda intervención del Central, los valores del dólar se acomodaron con muchos altibajos por debajo de los $ 29 y se mantuvieron en ese rango hasta el cierre de la sesión.

“La moneda terminó el mes en su nivel más alto desde la salida de la convertibilidad experimentando un salto importante que complica al resto de las variables económicas en un escenario internacional que tampoco ayuda para disminuir la dosis de intranquilidad e incertidumbre que evite la dolarización de portafolios locales”, destacó el analista Gustavo Quintana.

En tanto, en la plaza paralela, el blue avanzó 90 centavos a $ 29,40 en cuevas de la city porteña. De esta manera, se mantuvo por debajo de la cotización oficial. A su vez, el “contado con liqui” saltó 41 centavos a $ 28,64.

En el mercado de dinero entre bancos, el “call money” se negoció estable en el entorno del 38%. En “swaps” cambiarios se pactaron u$s 113 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se operaban estables en el plazo de 19 días al 42,30% y la de 145 días al 40% TNA.

En el Rofex, donde se operaron u$s 1.000 millones, el 50 % se operó a julio con precios finales $ 29,82 con una tasa de 38,35% TNA. El plazo más largo con volumen fue diciembre, que cerró a $ 34,10 a una tasa de 35,90%.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron este viernes u$s 1.078 millones hasta los u$s 61.872 millones, debido a que en el mercado de cambios, el BCRA realizó una subasta en la cual vendió u$s 300 millones; y además se realizó la cancelación de intereses de los títulos públicos Discount Ley Extranjera por un equivalente en u$s 492 millones.

fuente: ambito