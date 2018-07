REDES: Valeria Mazza le ganó un juicio millonario a Yahoo y Google

Había denunciado a los dos gigantes tecnológicos por aparecer en resultados de sitios de internet con contenido sexual y uso no autorizado de su imagen.

Valeria Mazza le ganó un juicio a Google y Yahoo por aparecer en los buscadores y sitios de Internet con contenido sexual y por un uso no autorizado de su imagen. Así las cosas, la Sala L de la Cámara Civil condenó a los dos gigantes tecnológicos por la vinculación de la modelo con páginas de contenido pornográfico.

El Tribunal consideró que los motores de búsqueda fueron responsables en los daños y perjuicios que le ocasionaron a la modelo por el uso no autorizado de su imagen y por no cumplir con las medidas cautelares que les obligaban a bloquear todos los sitios.

Según cuenta el sitio Diariojudicial, el Tribunal integrado por Victor Liberman, Marcela Pérez Pardo y Gabriela Iturbide revocó el fallo de primera instancia dictado en “Mazza, Valeria Raquel c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios” y dispuso que las empresas indemnicen a la modelo con 500.000 pesos, más intereses.

Lo que llamó la atención fue el voto del juez Liberman, quien hizo una cruda crítica al rol de los buscadores y a su defensa a la hora de enfrentar este tipo de demandas.

Liberman explicó: “Desde siempre alegaron estos buscadores que no tienen el control de lo que indexan. ¡Vamos, otra vez! A los efectos de la responsabilidad por daños y lo he dicho antes, se quejan de que no tienen el control del Frankenstein que criaron”.

fuente: clarin