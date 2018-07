Alperovich: cada vez mas solo

El ex mandatario cuenta con el apoyo de cuatro oficialistas. El mapa de la interna peronista en el recinto parece definido. De los 33 legisladores del Tucumán Crece-PJ, 24 piden por la continuidad del gobernador y su vicegobernador.

Luego de más de una década de vida y de cuatro conformaciones distintas, todo indica que el bloque oficialista de la Legislatura dejó de ser alperovichista.

De los 33 legisladores que integran la bancada Tucumán Crece-PJ, dos pidieron por el regreso del ex gobernador y hoy senador, José Alperovich: Marcelo Ditinis y Silvia Rojkés. Además, dos peronistas se mostraron recientemente en las redes sociales junto al ex mandatario: Julio Silman, ex intendente de Alderetes, y Zacarías Khoder, ex jefe municipal de Banda del Río Salí.

Mientras tanto, al menos 24 oficialistas se manifestaron ya a favor de la continuidad del gobernador, Juan Luis Manzur, y del vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Así, restan conocer la postura de otros cinco legisladores.

A favor

“Estoy al lado de la fórmula, trabajando y recorriendo los barrios”, le señaló a este diario Pablo Alfaro, hijo del ex funcionario y ex legislador alperovichista Rolando“Tano” Alfaro y de la ex legisladora Sara Noemí Correa. Pronto comenzarían a verse pintadas con el nombre de Alfaro junto a Manzur y Jaldo.

La legisladora Mariela Reyes Elías, esposa del ex intendente de Aguilares, Agustín Fernández, aseguró: “mi postura no ha cambiado en ningún momento; vengo trabajando a la par de la fórmula hace dos años”.

Graciela Gutiérrez de Salomón también dejó expresado su apoyo a la continuidad de la conducción actual más allá del año próximo. “Acá, en Alderetes, somos los únicos que pintamos ‘Manzur y Jaldo 2019’”, manifestó la esposa del secretario del Ministerio del Interior, Aldo Salomón, ex intendente de esa ciudad.

Daniel Herrera, hijo del histórico dirigente peronista Alberto Herrera, se mostró a favor de que la gestión actual siga. “Estoy con la fórmula de Manzur y Jaldo. Además, soy amigo del vicegobernador”, reconoció.

El ex vicepresidente del bloque oficialista y actual comisionado rural de Garmendia, José Raúl Gutiérrez, anticipó que junto a su hijo, el legislador José Alberto Gutiérrez, están organizando un mitin político en el departamento Burruyacu -posiblemente sea en El Chañar- para darles su apoyo al gobernador y al vicegobernador. “Nosotros vamos con la fórmula. Estamos esperando algunos detalles para hacer un acto con todos nuestros dirigentes y expresarnos de manera pública para que los acompañen”, manifestó “Gallito” Gutiérrez.

Algunos todavía parecen no haber tomado una postura definitiva, como el ex intendente de Concepción, Osvaldo Morelli. El ex funcionario alperovichista Eduardo “Lalo” Cobos mantiene buen diálogo con ambos espacios de la interna. El ex intendente talitense Luis Morghenstein, en una competencia deportiva organizada hace una semana por su partido, “Juntos Podemos”, colocó una gigantografía con su imagen, acompañada por las figuras de Manzur y Jaldo. Además, la secretaria del bloque oficialista, Nancy Bulacio, es una dirigente de confianza del vicegobernador. Sin embargo, el referente del Partido de los Trabajadores (PT), Roberto Palina, fue uno de los primeros en pedir el regreso de Alperovich.

De todas maneras, el mapa de la interna oficialista en la Legislatura muestra con nitidez su acompañamiento a Manzur y Jaldo. El alperovichismo, por ahora, dejó de ser mayoría en el Tucumán Crece-PJ.

