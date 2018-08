Alperovich con su negativa a comparecer en la causa de Paulina permite el encubrimiento de un delito

La negativa de Alperovich a comparecer en juicio bajo el paraguas de fueros y privilegios de mandas legales, constituyen una mascarada que permite el encubrimiento de un delito contra la vida humana.

La democracia se funda en valores de libertad e igualdad, donde los funcionarios públicos no deberían esconderse detrás de los privilegios para encubrir delitos, o para no contribuir con la justicia.

Es hora de que Alperovichdiga quién es el criminal que le quito la vida a Paulina como anuncio públicamente que sabía hace 12 años.

Como ciudadanos debemos promover la derogación de los privilegios de los gobernantes, que son un resabio del derecho monárquico y que nada tienen que ver con la democracia.

Los fueros y privilegios no deben servir para que un ciudadano que fuera electo para gobernar a sus iguales y ahora es Senadorutilice losmismos para encubrir un crimen que es contrario a la comunidad

Para Alperovich los valores, la moral y la ética son conceptos ajenos a su persona, no solo por negarse a comparecer en juicio, sino porque su gestión fue sinónimo de incompetencia técnica e insolvencia moral.

ENRIQUE ROMERO

PRESIDENTE DEL PARTIDO POLITICO P.E.R.O.N