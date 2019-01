” BAJA LA NAFTA “

YPF baja el precio de los combustibles y queda entre los más baratos de la región

Desde el lunes a la madrugada. Llega hasta 3,2% en el interior del país. También baja el gasoil. Es por la caída en el precio del petróleo y la estabilidad en el dólar. El impacto en la inflación.

La petrolera estatal YPF rebajará desde esta madrugada el precio de los combustibles. Los descensos se sentirán más en el interior que en Buenos Aires y el conurbano. En el área metropolitana más importante -que suele tener los importes más baratos del país, salvo en la Patagonia- la disminución es de entre 0,5% y 1,5%. En cambio, la baja es de hasta 3,2% en algunas regiones del interior del país, según datos de la compañía. La decisión es un alivio para el índice de precios de enero.

Desde este lunes la nafta súper se despacha a $ 36,99 en Buenos Aires, donde se venía expendiendo a $ 37,21. En la premium (Infinia), el importe es de $ 42,89 y estaba a $ 43,35. El gasoil está en $ 34,59 y antes se ubicaba en $ 34,84. El gasoil de mayor calidad cae de $ 40,86 a $ 40,49.

Es la segunda disminución de precios consecutivas que hace YPF. En las naftas, los productos son un 2,5% más baratos ahora de lo que estaban en noviembre. Los precios que hoy exhibe la petrolera son apenas más elevados que los de octubre. Aunque sus caídas no son significativas, es uno de los pocos precios de un producto de consumo masivo que hoy está a menos que hace dos meses.

Esta baje as realiza “a partir del monitoreo que la empresa realiza en torno a las variables que impactan en el precio final de las naftas y del gasoil, como son los precios internacionales de los combustibles, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio, entre otras cosas”, expresó la compañía.

La disminución absorbe la suba de los impuestos directos y los ajustes en los precios de los biocombustibles. El último aumento de los impuestos al dióxido de carbono (IDC) e impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) fue de 14,1%. Asimismo, durante los últimos dos meses se dieron ajustes en los precios de los biocombustibles, cuyos efectos hubieran implicado una suba de hasta 4,3% en el precio de los combustibles”, recalcó YPF.

Se cree que las demás petroleras acompañarán a YPF. Clarín supo que, al menos dos de ellas, ya están casi listas para implementar cambios.

La salida del secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel, pudo haber tallado en esta decisión. El ex funcionario no se entendió con la plana mayor de YPF y hubo desacuerdos constantes. Gustavo Lopetegui, que ahora maneja la cartera, debutará con esta rebaja. Dentro de pocos días tendrá que anunciar una modificación en los subsidios al gas “nuevo” que se extrae de Vaca Muerta. En el sector anticipan que la medida traerá repercusiones en la inversión.

El precio del barril de petróleo crudo Brent, que se utiliza como referencia en el país, se ubica en un promedio de US$ 55. Eso representa un tercio de perdida de valor en relación a octubre, cuando estuvo a US$ 81. En la industria argumentan que no pueden disminuir sus valores en un 33% porque el peso argentino se depreció más de un 100% durante 2018. Sin embargo, la estabilización del tipo de cambio contribuyó a estas caídas.

“Con esta baja, los combustibles en Argentina quedan entre los más baratos de la región”, informó YPF. El litro de nafta quedó a US$ 1,04, por abajo de Uruguay (US$ 1,70), Chile (US$ 1,26), Brasil (US$ 1,12) y Perú (US$ 1,08). La compañía no realizó ese ejercicio para Bolivia y Ecuador, cuyos importes siguen siendo más económicos en moneda estadounidense que los locales.

En gasoil, el nuevo valor informado queda en US$ 0,94. De los cinco países antes mencionado, el precio solo es inferior en Brasil (US$ 0,89). En Chile se lo despacha a US$ 0,95, en Perú a US$ 1,01 y en Uruguay a US$ 1,25.

Según ejecutivos de la industria, la disminución podría haber sido mayor si el crudo sigue cayendo y el peso no devaluándose. Sin embargo, las petroleras están tratando de mirar todo el 2019. “Es preferible bajar menos ahora y no tener que subir en la segunda mitad del año o cerca de las elecciones. En febrero, puede haber otra baja”, contó un experto en surtidores que pidió no ser mencionado. “Desde lo técnico, se podía bajar hasta 4% y 5% ahora. Pero quizás eso después conllevaba a tener que aumentar si vuelve a subir el dólar. Es más lógico desde lo político rebajar menos ahora, pero también incrementar poco o nada cerca de las elecciones”, razonó.

Los volúmenes de ventas de naftas disminuyeron durante septiembre, octubre y noviembre, La caída fue de 6% en septiembre, 3% en octubre y 8% en noviembre. Algunos datos preliminares indican que diciembre arrojaría mejores números.

Aunque está atado al dólar y al precio del petróleo crudo, para 2019 se espera mayor competencia en las estaciones de servicio. A YPF, Axion y Shell, que totalizan más del 90% del mercado, se le sumarán Puma, Dapsa y Gulf. Aunque las tres entrantes aún no cuentan con gran cantidad de puntos de venta, prometen políticas de precio muy agresivas, que sorprenderán un segmento habitualmente acostumbrado a los tres grandes jugadores.

La brasileña Raizen compró la operación de la anglo-holandesa Shell. Esta bandera suele ser la de precios más elevados del mercado, un posicionamiento que le rindió durante mucho tiempo. Durante el año pasado, en que la adquisición de los brasileños se perfeccionó, la devaluación golpeó a Raizen más que el resto, ya que no tiene producción propia y tiene que comprarle toda a las petroleras establecidas o importar.

