VILLA CARMELA: Vecinos se sienten discriminados por la linea 106

Villa Carmela se encuentra ubicada a 15 km de plaza Independencia, y es la comuna mas grande que tiene la provincia, superando ampliamente los 35.000 habitantes. No obstante los servicios que presta la empresa de colectivos 106 que tiene dos recorridos uno al Barrio Vial II que recorre todo Villa Carmela y otro que pasa directamente por la ruta 315 y se dirige a Tafi Viejo hasta el Barrio Prospero, deja mucho que desear.

La queja de los vecinos se funda pricipalmente en que los coches de la linea 106 no estan acondicionados para un viaje tan largo y de mas de una hora de duracion, y que a pesar de pagar mas de $ 20.- por el servicio los colectivos no cuentan con aire acondicionado ni tampoco las ventanillas tienen las cortinas para evitar los rayos del sol. No obstante la misma empresa presta un servicio hasta San Jose con el cobro del boleto minimo urbano y los coches cuentan con aire acondicionado y ventanillas con cortinas, por lo que se consideran discriminados y estafados por una empresa que deberia tener los coches adecuados para el servicio.

Por lo visto durante esta epoca de verano realizar un viaje a la comuna mas grande de Tucuman puede ser un calvario literalmente.