ECONOMIA: Todos los impuestos que nos cobra el Estado Nacional

Son cerca de 50. Acá te dejamos la lista de aquellos que pagamos, de una forma u otra, todos los argentinos.

A pesar de las muestras de que subir impuestos aumenta la recesión y genera más desempleo porque ahuyenta las inversiones y baja la rentabilidad de comercios y empresas, este año la carga tributaria volverá a ser récord en Argentina.

Desde hace tiempo, el sector privado viene reclamando que el gobierno reduzca impuestos y el resultado ha sido que, por el contrario, aumentan cada vez más.

Esto es por una regla simple: el Estado no se achica y la inflación hace que, para mantenerse, necesite más dinero que el año pasado. Pero al mismo tiempo, el sector que crea riqueza es cada vez más chico y, afectado también por la inflación, tiene cada vez menor rentabilidad. Para muchos, la solución es o el cierre o la evasión.

La carga impositiva nacional es de alrededor del 40% del total de tributos que se pagan.

Todo lo estatal está sostenido por los impuestos: cada empleado, cada funcionario, cada Instituto, cada Ente, cada organismo público (y también los mixtos) se financian con dinero proveniente del cobro de impuestos y otros tributos que le cobran a la parte privada.

En total, más de 100 impuestos rigen el sistema tributario argentino.

Esta es la lista de los impuestos que sostienen al estado Nacional:

Impuestos por tener plata

1. Impuesto a las Ganancias de personas físicas (para quienes ganan más de $70 mil, el estado le cobra a las personas por ganar dinero)

2. Impuesto a las Ganancias de sociedades (ídem anterior, el Estado cobra porque se gana dinero. Están exceptuadas algunas Pymes y empresas)

3. Impuesto a la Renta Mínima Presunta (presume que si una persona tiene una cantidad de bienes, algo de ganancia le dejan)

Impuestos al comercio internacional

4. Derechos de exportación.

5. Retenciones por exportaciones agrícolas.

6. Derechos de importación.

7. Tasas de aduana. (con estas tasa se sostiene el sistema aduanero)

8. IVA importación.

9. Tasa de estadística.

10. Impuesto sobre fletes internacionales (todo lo que se mueva de un país a otro tiene un cargo que va a la Nación)

Impuestos al trabajo

11. Impuesto al monotributo (cobro laboral a personas que no tienen relación de dependencia)

12. Retenciones sobre salarios para ANSES (para empleados en blanco)

13. Retenciones sobre salarios para PAMI

14. Contribuciones patronales para ANSES (parte que paga el empleador)

15. Contribuciones patronales para PAMI (parte de la jubilación que paga el empleador)

16. Contribuciones para asignaciones familiares.

17. Cargo por previsión de despidos laborales simples.

18. Cargo por previsión de doble indemnización.

19. Cargo por previsión riesgo de accidentes de trabajo (ART)

20. Aportes sindicales obligatorios

Impuestos a todo lo que existe

21. Impuesto a la transferencia de inmuebles (toda compraventa de todo lo que sea bien inmueble tiene impuesto)

22. Impuesto sobre débitos y créditos bancarios (aunque se trate de plata virtual, como el Estado los regula, cobra)

23. IVA sobre servicios

24. IVA sobre compras

25. Impuesto sobre gas y combustibles líquidos.

26. Impuestos internos: a los tabacos; bebidas alcohólicas; cervezas; bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados; seguros; telefonía celular y satelital; champañas; objetos suntuarios; y vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves

27. Impuesto adicional de emergencia cigarrillos.

28. Impuesto a compra-venta de acciones.

29. Impuesto adquisición de automóviles nuevos.

30. Impuesto a premios de juegos de azar.

31. Impuesto del ENACOM, radio y televisión (con eso se mantiene el organismo que aplica la ley de Medios)

32. Impuesto ITC transferencia combustibles (según la ley 26028 que creó este tributo, con eso se mejoraría la infraestructura vial y se prescindiría de peajes)

33. Impuesto a los bienes personales (pagás simplemente por tener cosas caras)

34. Cargo por sobreconsumo de gas y electricidad (se cobra para fomentar el ahorro energético)

35. Impuesto sobre peajes de autopistas (aunque los manejan empresas privadas, vos tenés que pagar ellas también)

36. Impuesto sobre rentas financieras (a los que ganan plata moviendo plata)

37. Impuesto para la Agencia de Emergencia Vial. (Se creó a principios de 2008, ante la gran cantidad de accidentes en las rutas, y se financia con un 1% adicional al Impuesto Automotor)

Hay otros tributos fiscales que no figuran en este listado porque son particulares para distintas actividades, pero en general, todos pagamos esta carga tributaria. Aun cuando no importemos nada, si compramos un producto de otro país el importador subirá el precio para amortizar el pago que él hizo de ese impuesto.

Tambien hay que agregar los impuestos provinciales como son los ingresos brutos, tasas de agua, salud publica, sellos, tambien los impuestos municipales como CISI , TACIS, etc, etc.

Por eso, siempre terminan perdiendo el consumidor final y el sector privado. Mientras, el Estado no pierde porque, cuando no alcanza, siempre hay un impuesto más que inventar o que aumentar.

FUENTE: MENDOZAPOST