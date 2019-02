Cornejo: La gente no aguantará mucho más la crisis

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR Alfredo Cornejo dio una entrevista en su despacho al diario Perfil, en la que lanzó una frase de sincericidio: “Si fuera por elección, votaría a un radical antes que a Macri”.

En el marco de un diálogo íntimo en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, Cornejo afirmó que la gestión del Presidente “está aprobada, pero con un 6”. Y agregó que la gente no aguantará mucho más.

“No sé cuánta paciencia tiene el ciudadano medio de esperar resultados en materia económica”.

Teniendo en cuenta que en Mendoza no hay reelección, sobre su futuro dijo: “La mayoría de los gobernadores, una vez que concluyen su mandato, terminan encabezando la lista de diputados, aunque no es un cargo que me atraiga. Lo que sí está claro es que yo no voy a ser vicepresidente: queda descartada completamente mi candidatura a la vicepresidencia”.

Cornejo reclamó un lugar más importante en el frente oficialista: “El radicalismo tiene que tener un lugar más preponderante. Debemos mostrarnos mucho más plurales, menos PRO y más Cambiemos. El próximo gobierno va a tener desafíos que van a requerir un sólido poder político, mayor solvencia para lograr cambios estructurales”.

En cuanto a la pregunta: “Si usted no fuese parte de la política, ¿votaría a Macri?”, el gobernador sorprendió con la respuesta: “Los argentinos optamos, no elegimos. Si fuera por elección, votaría a un radical antes que a Macri. Pero las opciones se van planteando según la viabilidad de cada candidatura”.

Al respecto, indicó que la UCR aún no tiene un nombre para una boleta en una posible interna: “El es el candidato más fácil de explicar. Algunos sectores del radicalismo han planteado la posibilidad de presentar un candidato propio para ir a una interna, pero aún no ha aparecido nadie con la fuerza para ser candidato”.

fuente:mendozapost