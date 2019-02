Eudoro Aráoz recorrió la seccional 9° y aseguró que es “un basural”

Le envió una nota al ministro Maley para que le informe si se tomó alguna medida en contra de los policías que se encontraban en esa comisaría al momento de su visita.

El legislador radical Eudoro Aráoz se sumó a la polémica por la crisis carcelaria y advirtió que “casi todas las comisarías de Tucumán” se encuentran en mal estado.

Según contó el parlamentario, se presentó en la seccional 9° para observar el estado de esa dependencia tras haber sido advertido por varias personas acerca del mal estado edilicio del lugar.

“Ahí me encontré con techos que se llueven, la cocina destruída, los policías no tienen un lugar para descansar, los baños están en pésimo estado, sucios, todo tiene humedad, hay cientos de motos a la vuelta y los presos están hacinados. Es un basural”, describió.

Tras esa visita, Aráoz utilizó su cuenta de Twitter para informar: “luego de la denuncia que realicé por el estado calamitoso de la comisaría IX°, me informaron extraoficialmente que al personal de la institución se le inició un sumario”.

Molesto por esa información, el martes le envió una nota al ministro de Seguridad, Claudio Maley, para que aclare la situación.”Todavía no recibí una respuesta”, dijo esta tarde. “Les iniciaron una información sumaria para determinar los motivos por los que yo estaba en la comisaría; eso es amedrentamiento a la Policía”, advirtió. Además, aclaró que, como legislador, no precisa “autorización de nadie” para recorrer una dependencia policial.

Aráoz aseguró que recibe permanentemente llamados de personas que le advierten sobre el mal estado de distintas seccionales. “En la comisaría de Villa Mariano Moreno, por ejemplo, estos días no había agua para tomar ni para los baños”, comentó.

“No existe la división de poderes”

Esta semana el Poder Ejecutivo (PE) le planteó a la Corte Suprema de Tucumán que el hábeas corpus correctivo y colectivo sobre el sistema penitenciario y las condiciones carcelarias en la provincia, dictado hace tres años, debe considerarse agotado.

El PE argumentó que la prolongación en el tiempo de esta medida podría hacer incurrir al Poder Judicial en una violación de la independencia de poderes sobre la Casa de Gobierno y de la Legislatura.”Es una barbaridad”, dijo Aráoz al respecto. “Acá hay una sentencia firme y no solo no han hecho todo lo que tenían que hacer sino que la sentencia ha sido consentida por el Gobierno de Tucumán”, sostuvo el legislador.

“No pueden decir que se está violando el principio de división de poderes con eso, en un Gobierno que borró del mapa la división de poderes, que tiene una Legislatura que es una escribanía. No pueden decir que se está afectando la división de poderes porque en Tucumán no existe la división de poderes”, finalizó.

fuente:la gaceta