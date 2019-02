Conca se ofreció a trabajar para pagar los gastos del traslado

Maximiliano Conca escribió una carta para explicar por qué abandonó el Centro de Salud. Agradeció a las autoridades y pidió “respeto”.

El tucumano que sufrió un infarto hace una semana en Chile escribió una carta para contar los detalles que lo llevaron abandonar el Centro de Salud, a pocas horas de haber llegado a la provincia, en un avión sanitario contratado por el Estado. Además de agradecer el esfuerzo del Gobierno, sus funcionarios y de los integrantes del sistema de salud, Maximiliano Conca manifestó que se sintió abrumado por la cobertura mediática de su internación y le pide trabajar ad honorem para restituir el dinero gastado en su traslado.

El arquitecto de 40 años se encontraba de vacaciones en Viña del Mar, Chile, cuando sufrió un infarto. Luego de una semana internado en una clínica privada, consiguió que desde el ministerio de Salud de la provincia lo trajeran de regreso a Tucumán.

Carta a la ciudadanía

Mi nombre es Maximiliano Rafael Germán Conca. El pasado domingo tuve un infarto en Viña del Mar, donde fui socorrido y me salvaron la vida los ciudadanos chilenos. Lo demás es de público conocimiento.

Me gustaría aclarar que yo soy un ciudadano común y de perfil bajo, que jamás tuve conocimiento de la magnitud de esta situación hasta cuando llegué a mi amada provincia.

Soy consciente de quienes me ayudaron y estaré y estoy eternamente agradecido por ello.

Me gustaría agradecer en particular al Gobierno de Tucumán, al sr. Gobernador Juan Manzur, a quien hizo todas las tratativas para repatriarme y, si usted me permite, conocerlo y darle un fuerte abrazo.

A la sra ministra y a todo el personal del Siprosa y del Centro de Salud, por su atención.

Considero que el sistema de salud pública de la provincia es de excelencia.

Quiero solicitar a la Gobernación que me permita realizar trabajos ad honorem a fin de poder cubrir los gastos (hasta el último centavo) de mi traslado a la provincia.

Como tucumano y como ser humano soy consciente de todo lo que representó y se gastó en mi persona.

Respecto a lo que pasó el día de ayer, quiero poner en conocimiento que de parte del hospital tuve un trato magnífico y espero que entiendan que soy una persona común, que está enferma.

Me sentí abrumado por los medios y las fotos (no por aquellas en la que di mi autorización como el ministerio y La Gaceta) sino por aquellos medios amarillistas e inescrupulosos que me sacaron fotos en mi estado y en mi intimidad. No podía higienizarme tranquilo. Además que salieron a atacar a mi familia, cuando fueron ellos los que lucharon por mí.

Entiendan!!! Estoy enfermo y me quiero curar!!! Desde que llegué a Tucumán no me dejan dormir.

De nuevo, no todos los medios, sino aquellos inescrupulosos cuando (y espero que sea pronto) me cure voy a dar todas las notas que sean necesarias. Por favor, un poco de respeto. Tuve un infarto hace una semana.

fuente:lagaceta