“Mañana aumenta nuevamente la Nafta”

Las petroleras aplicarán una suba del 2,5% y 3% en una primera etapa, y cargarían en un par de semanas otro incremento, para llegar al 6% de alza.

Marzo llega con aumentos que impactarán en el bolsillo de los tucumanos. Al ya anunciado incremento en los abonos de la telefonía celular, se sumará desde mañana una suba en el precio de los combustibles.

Según las previsiones, subirán por lo menos hasta un 3% debido a la actualización de los impuestos que gravan a naftas y gasoil, según la resolución que la AFIP envió ayer a las empresas refinadoras. En el caso de las naftas, los gravámenes pasan de $9,448 a $10,544, y para el gasoil van desde $9,089 a $10,144, con un ajuste del 11,6% que considera el índice de precios al consumidor de noviembre, diciembre y enero.

No obstante, no sería el único incremento previsto. Ocurre que las petroleras trasladarán también al público en el alza que se registró en la cotización internacional del petróleo desde el 1 de febrero. Desde esa fecha, el precio de la variedad Brent que es la de referencia en la Argentina, pasó de u$s 62,77 a u$s66,42, lo que implica un aumento del 5,8%. A esto se suma que desde el 1 de este mes, el tipo de cambio avanzó un 3,9%, pasando desde $38,31 a $ 39,83, tomando el dólar tipo vendedor del Banco Nación.

Considerando que ya hay entre 2,5% y 3% de alza por los gravámenes, el aumento final podría ubicarse en marzo en un 6% por lo menos si se tiene en cuenta el alza del crudo.

fuente: la gaceta