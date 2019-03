Macri aseguró que el país está mejor que en 2015

El jefe de Estado abrió las sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa.

El presidente Mauricio Macri realizó un balance de su gestión en su último discurso ante la Asamblea Legislativa antes de la renovación de autoridades. Si bien reconoció los problemas económicos, hizo hincapié en que el país “está mejor parado que en 2015”, porque “salió del pantano”.

“El año pasado nos puso a prueba en muchos sentidos. Cuando estábamos asomando la cabeza, cambiaron las condiciones. Todavía estábamos frágiles. Y parte de las transformaciones que estamos haciendo tienen que ver con eso, con no estar tan vulnerables. Juntos estamos construyendo los cimientos más profundos”, aseguró.

“Algunos me van a recordar que el año pasado dije ‘que lo peor ya pasó’ y tienen razón. Pero también les quiero decir que lo que estamos logrando los argentinos es enorme. Estamos haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas que seguían beneficiando a los de siempre”, agregó. Esta frase despertó el primer aplauso generalizado de la tropa de Cambiemos que siguió el discurso en la Cámara de Diputados.

En un discurso con pocas novedades, se destacó el anuncio del jefe de Estado quien adelantó que aumentará un 46% la Asignación Universal por Hijo.

El jefe de Estado hizo una fuerte defensa de las modificaciones legislativas impulsadas por su Gobierno que permitieron avanzar en las causas de corrupción. “Se está acabando la impunidad y en este sentido también estamos mejor que en 2015”, subrayó.

Fue uno de los primeros momentos de tensión. La alusión a las causas que tienen como imputados a ex funcionarios del kirchnerismo generó cruces en el recinto entre el oficialismo y la oposición.

Hubo otros momentos álgidos. Quizás el más peculiar se dio cuando Johanna Picetti, la dirigente que integraba la lista de candidatos a diputados de Cambiemos pero no pudo asumir por “inhabilidad moral”.

Uno de los dirigentes opositores que obligó al mandatario a frenar su discurso en al menos dos oportunidades fue Agustín Rossi. El jefe de los diputados K cuestionó algunas afirmaciones del Presidente, quien contestó: “Los insultos hablan más de ustedes que de mí, señores”. Cristina Kirchner no escuchó al Presidente en el recinto: viajó ayer a Río Gallegos, informaron sus allegados.

Venezuela y el Pacto con Irán

Macri resaltó como uno de los principales logros de su administración la política exterior. Dijo que en 2015 los ejes de la diplomacia eran “la alianza con Venezuela y el Pacto con Irán”.

“¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia, los derechos humanos y las libertades? ¿Cómo puede ser?”, aseguró el Presidente ante el aplauso generalizado de su gabinete y de los legisladores oficialistas.

“Hoy recuperamos el rol positivo en la región y en la escena global. Eso incluye el trabajo con el Grupo de Lima para condenar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y el reconocimiento del presidente encargado Juan Guaidó. Venezuela está en una profunda crisis política, económica, humanitaria y sanitaria que sólo se resolverá con más democracia“, dijo.

“En 2015 también se negociaba la impunidad con el régimen iraní sobre heridas abiertas en los atentados terroristas más graves de nuestra historia. Se construían enemigos ficticios, apelando a un nacionalismo cobarde que evitaba hacernos cargos de los problemas domésticos“, agregó.

El cierre del discurso fue a toda euforia: “El tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy, no dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza. Nuestra esperanza es fuerte y está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Y yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses: ¡cuánto dolor! ¡cuánta angustia! Y me he hecho cargo, pero estoy seguro que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho. Decidió hacer una reforma profunda, de verdad, de nuestro país. Cambios de verdad. Esos cambios que se necesitaban y esperábamos y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio y juntos lo estamos haciendo“.

“Por eso les digo: ¡vamos argentinos! ¡vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos Argentina, vamos Argentina!“, completó.

fuente:infobae