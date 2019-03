” TODO MUY TRUCHO ” : La fabrica ficticia que visitó Macri cerró y dejó a los empleados sin cobrar

La firma Noroghi, una de las tantas empresas que Mauricio Macri visitó el año pasado y mostró como ejemplo de progreso, cerró sus puertas y dejó a todos sus empleados sin cobrar.

El Presidente había visitado la fábrica de Nueva Pompeya en septiembre del año pasado. Fue una de las tantas visitas relámpago que Macri realiza en secreto y con carácter relámpago para después difundirlas por las redes sociales.

Según el gobierno, la firma se dedicaba a fabricar electrodomésticos. En 2018 habían realizado su primera venta al exterior y serían los primeros en vender productos de Industria Nacional a Estados Unidos. Todo un ejemplo de éxito y emprendedorismo.

El fundador de la empresa, Fabián Colussi, aseguraba que también exportarían a México y que aumentarían la dotación de empleados de 132 a 200.

Pocos días después de la visita, LPO adelantaba que la fábrica era “ficticia” y que no producía nada. Por entonces, el éxito de Noroghi no le cerraba a los empresarios argentinos y a los funcionarios de Tierra del Fuego, donde está el principal polo industrial del país.

La empresa en cuestión había sido investigada desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la más importante del país que integran firmas como Mirgor de Nicolás “Nicky” Caputo. Afarte está integrada por las fábricas que producen el 97 por ciento de los celulares y el 90 por ciento de los televisores que se venden en el mercado argentino y, sin embargo, nadie conoce a Noroghi ni a su dueño.

Colussi sólo es conocido por la publicidad que hace en el TC y su militancia opositora en Racing, donde siempre termina bajándose sobre el cierre de la elección. Además es socio de Gustavo Grobocopatel en el club de fútbol ‘Agropecuario de Carlos Casares’. La firma Noroghi lucía en las camisetas del club del empresario sojero.

De fluidos vínculos con el macrismo Colussi suele recibir “visitas” filmadas de funcionarios del PRO. Con problemas tributarios de arrastre, no parece la mejor elección para una visita presidencial, que encima se realizó para promocionar.

Fuentes del gobierno de Tierra del Fuego consultadas por LPO aseguraron que Noroghi es una importadora de marcas chinas y lo que visitó Macri el año pasado fue un galpón de almacenamiento y que Noroghi no tiene línea de producción. “Tienen un par de empleados registrados, un jefe de galpón que no sabemos lo que es. Hasta la pagina es trucha”, dijeron. “Son intermediarios que importan desde China y venden servicios a los negocios locales. En el video de Macri se ve claramente que no es una fábrica, es un depósito”, agregaron.

Hoy exploto el escándalo. El dueño hace meses no paga los sueldos y se comprueba que la visita a la fábrica fue una puesta en escena. “Un montón de familias se quedaron en la calle y no tienen para comer. No tenemos ingresos y no tenemos respuestas”, explicó Agustina Pereyra Nuñez, trabajadora de la empresa en el piso de C5N.

fuente:LAPOLITICAONLINE