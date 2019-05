Conoce a Eliana, la imitadora de Elías de Pérez (VIDEO)

Arquitecta y actriz en potencia, le pidió la peluca rubia de la Bella Durmiente a su hija Alejandrina, entró en personaje para un grupo de amigas del WhatsApp y del resto se encargaron las redes sociales.

– Mamá, ¿por qué estás gritando?

– Porque estoy loca.

Eliana Domínguez se quedó esta mañana en su casa por la lluvia. Es arquitecta y no fue a las obras por culpa del clima. Tomó algo caliente para aclarar la voz, se metió al dormitorio de su hija, Alejandrina, le sacó la peluca rubia de la Bella Durmiente y se puso en el papel de la candidata a gobernadora Silvia Elías de Pérez. Encendió el celular en modo selfie y empezó a grabar:

“Yo les pido a todos ustedes que cerremos los ojos y cuando los abramos van a ver a la primera Gobernadora antiderechos. ¡Ahí voy a estar yo! ¡En los barrios obligando a las mujeres a tener hijos para que las familias adineradas puedan saber lo que es tener un bebé aquellas que no pueden! Para que todos estemos bien, protegidos por los policías buenos, los policías malos ya no van a estar en este Gobierno”.

“¡Se los prometo yo! ¡Porque voy a ser la jefa de la Policía y voy a estar ahí pese a que no me corresponde ese cargo y jamás he hecho nada en este gobierno de cuatro años donde he sido senadora por mi provincia. Lo único que hice fue presentar proyectos que tenga que ver con lo religioso. ¡Voy a erradicar todos los credos! Porque así sonriendo se los digo: yo voy a ser la primera gobernadora antiderecho de esta provincia”.

La imitación de Eliana Domínguez es el video viral de este jueves. Se ha difundido por whatsapp y luego por las redes sociales. Cuando atiende a eltucumano.com, se ríe, se tienta, y antes que nada aclara: “No tengo ningún cargo ni cuentas que rendirle a nadie”.

Arquitecta de profesión, Eliana cuenta que siempre quiso ser actriz, pero los mandatos paternos lo postergaron: “Siempre ha sido mi materia pendiente. He sido criada a la antigua. Cuando le dije a mi papá que quería estudiar cocina, me dijo: ‘Recibite de arquitecta y después lo que vos quieras’. Quizás este video es el lanzamiento al estrellato como actriz”, vuelve a tentarse Eliana.

Además de Silvia, la protagonista del video también imita a Cristina Fernández de Kirchner y a Cristina Fiore, la senadora salteña. Pero reconoce que sus amigas le imploran por la imitación que causa furor en el grupo Gen XX, en homenaje a Los Simpsons: “A la tía Silvia la vengo imitando hace rato por interés que la ley por el aborto legal, seguro y gratuito salga. Ella fue una de las protagonistas de los debates: siempre tenía algo que decir. Estudié sus frases, sus palabras, su moralidad, cómo le habla a los legisladores, la sonrisa falsa, el uso del dedo, todo ha llevado a la parodia”.

Mientras se prepara para el debut inexorable en las tablas o en los sketch de redes sociales, Eliana Domínguez reconoce que hace tres años hizo click sobre la lucha por los derechos de las mujeres al aborto seguro, legal y gratuito y las conquistas que se han ido logrando en los últimos tiempos: “He cambiado mi cabeza, mi corazón. Hay veces que leo posteos que hice hace cuatro años en Facebook, donde repudio a una actriz por escribir que su cuerpo es su decisión: ‘Eduquemos para la adopción’, ponía. Hice el click cuando empecé a estudiar y a entender de qué se trata por lo que estamos luchando. Me siento muy feliz de haber cambiado”.

Y se pone seria para hablar de la candidata a gobernadora de Tucumán: “Silvia Elías de Pérez viene con una perversión muy fuerte que es obligar a las mujeres a parir. No ha presentado nada en estos cuatro años. No es nueva en la política. Esta mañana veía el debate y no puede ser tan soberbia de creer que todo Tucuman es pro vida, católico, no vende para nada. Está cuarta en las encuestas”.

Ya sin la peluca devuelta al cuarto de Alejandrina, Eliana vuelve a mirar el video: le llega por todas partes y se sincera. “Nunca esperé esta viralización. No sé si le llegó a Silvia, pero me tiene sin cuidado. Que se haga cargo de lo que es. Yo por lo pronto voy a seguir haciendo humor. El humor salva. A veces se preguntan cómo puede tener tanto rating un tipo como Tinelli. La clase media está asqueada de todo, necesita relajarse, reírse. Si no, no sé dónde estaríamos”.

fuente:ELTUCUMANO