Lanata no saldrá con su programa PPT al aire este domingo por problemas de salud

Mientras Telefe espera con ansiedad la entrega de los Premios Martín Fierro a la producción televisiva 2018, con una transmisión que comenzará a las 19 con la Alfombra Roja y se extenderá hasta pasada la medianoche, cuando se conozca al ganador del Oro, El Trece anuncia un cambio de último momento: No sale al aire Periodismo para todos. En su lugar, desde las 22, irá la película “El sobreviviente”, dirigida por Peter Berg.

Ocurre que Jorge Lanata volvió a ser internado el jueves por la noche en el Hospital Británico, de Parque Patricios, debido a un cuadro de presión alta. Pese a que se especuló con una mejoría en su estado de salud, el periodista debe permanecer en observación, motivo por el que se levantó la emisión del ciclo.

En lo que va de este año, Lanata ya sufrió varias internaciones. En febrero por problemas gastrointestinales, luego por un problema de rodilla y finalmente, en abril, por una neuropatía agravada.

“Yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho”, le contaba hace algunas semanas a Alfredo Leuco durante una entrevista.

“Ahora estoy medio jodido por eso y no puedo hacer distancias largas -agregó-. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir (…) Muchos me preguntan por qué aparezco en el programa con una silla. Es porque desde la puerta del canal hasta al estudio hay una distancia larga y entonces estoy en una silla”.

Y aclaró que “Es gracioso, porque viste que es como que la gente se avergonzara de las enfermedades, y yo no tengo la culpa de lo que me pasa ¿Por qué no lo voy a mostrar? (…) Estoy mejor que hace dos meses atrás. Tengo que laburar menos y en algunas cosas lo cumplo, en otras no. Hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana. Es algo lento, pero es bueno y me hace bien”.

“El sobreviviente” es un film de drama y suspenso, protagonizado por Mark Wahlberg y Taylor Kitsch, transcurre durante la guerra en Afganistán, donde un equipo de élite de las fuerzas especiales SEAL, liderado por Marcus Luttrell, tiene la misión de capturar al líder talibán Ahmad Shah, mientras cada uno trata de pelear por su vida.

