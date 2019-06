” EFECTO TRAICION ” : El hermano de Urtubey le pide a Pichetto que renuncie a la Magistratura

Su lugar pertenece al bloque”, lo acusó el senador . El martes se lo pedirán sus ex compañeros, pero el rionegrino avisó que no cederá su lugar y amenazó con ir a la justicia.

Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta, fue hasta hace una semana el senador más cercano a Miguel Pichetto para definir la agenda y las votaciones de cada sesión, motivo de furia de sus compañeros de bloque.

Pero con la partida del rionegrino al Gobierno para acompañar a Mauricio Macri los salteños pasaron a estar purificados por los senadores del PJ enfurecidos con el rionegrino y ya nadie habla de pedirles un paso al costado, ni siquiera con la confirmación de la fórmula Roberto Lavagna-Urtubey.

Acorde al nuevo escenario, el Urtubey senador reclamó la renuncia de Pichetto al Consejo de la Magistratura, un reclamo del bloque que el rionegrino reiteró que ignorará y si es necesario llevará la discusión a Tribunales.

El martes los senadores del PJ más cercanos a Pichetto le pedirían personalmente renunciar a la Magistratura. Para Urtubey, no hay argumentos legales para resistir.

“Su lugar pertenece al bloque, porque según el sistema institucional, por lo menos como está planteado, son los bloques que se expresan en el Consejo”, le dijo su ex mano derecha en declaraciones radiales. Y consideró que no es válida la metodología de elegir los consejeros por la Cámara y no por los bloques, como argumenta su ex jefe y ratificó esta mañana el consejero Pablo Tonelli, diputado del PRO.

“Cada bloque debe tener su representante, esto siempre funcionó así, por lo menos en el Senado, donde nunca hubo esta cuestión que se planteó en Diputados de reemplazar a los bloques por mayorías circunstanciales”, señaló.

Urtubey confirmó que el martes, cuando los senadores del PJ vuelvan a reunirse, se planteará un pedido formal a Pichetto para abandonar su lugar en la Magistratura. Una de las estrategias que evaluaban sus compañeros era la de armar un comité de ex amigos del senador para solicitiarle, amablemente, que ceda su silla en la magistratura. El salteño estaría entre los elegidos.

