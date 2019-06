Scioli se baja de la carrera presidencial

“El espacio decidió que no haya PASO, por lo tanto, no es que Daniel (Scioli) baje su candidatura, sino que se resolvió que no haya primarias”, anunció un vocero del exgobernador bonaerense.

El exgobernador bonaerense Daniel Scioli no competirá en la carrera presidencial, como había anunciado en marzo último, ya que el Partido Justicialista y el kirchnerismo decidieron que no haya primarias en ese espacio pero no por una decisión personal, explicó este jueves una fuente allegada al exmotonauta.