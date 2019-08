Luis Brodersen, legislador del Pro también pagara $5000 a sus empleados si Mauricio Macri llega al ballottage

La iniciativa adoptada por el agricultor tucumanoGonzalo Blasco, quien ofreció pagarles un plus de $5000 pesos a sus empleados en caso de que Mauricio Macri alcance la segunda vuelta electoral, tuvo un efecto cascada en esta provincia, donde varios empresarios y productores decidieron imitar la polémica medida.

La propuesta caló hondo en el legislador provincial del PRO Luis Brodersen, quien dijo que la pondrá en práctica en su propia empresa, la tarjeta de crédito zonal “Premier”, cuyo uso está difundido en comercios del sur tucumano, de donde es oriundo.

“Decidí apoyar a Blasco porque lo atacan injustamente por su iniciativa. Si el presidente Mauricio Macri avanza a la segunda vuelta cuando enfrente al kirchnerismo, voy a pagarles un plus de $5000 a los trabajadores de mi empresa, con dinero de mi bolsillo y a título personal, como un ciudadano que no quiere que vuelva el populismo”, explicó Brodersen a LA NACION.

El dirigente macrista, cuyo mandato como legislador provincial vence en octubre y que no se presentó para ser reelecto en los comicios de junio, aseguró que no se trata de una prebenda política. ” Esto no es clientelismo ni compra de votos. Se trata de apoyar abiertamente a un candidato con fondos privados y no con dinero público, y sin pedirles nada a mis empleados, porque yo no les exijo que voten a Macri, sino que les digo que estoy dispuestos a pagarles un bono si es que el presidente pasa a segunda vuelta”, argumentó. Y aseguró que “hay varios agricultores y empresarios que no quieren que vuelva el populismo y que están acompañando la propuesta de Blasco”.

Brodersen aclaró que dentro de dos meses dejará la política para dedicarse de lleno a su empresa. “Estoy transitado mis últimos días en la Legislatura, ya que mi mandato finaliza en octubre y no pienso volver a ocupar un cargo público. No me mueve un interés partidario, sino que lo hago como un ciudadano que no quiere volver al populismo, que tanto daño le hizo al país, y que pretende un futuro mejor como el que propone el proyecto del presidente Macri, que necesita cuatro años más para lograr que el país salga adelante”, expresó.

Para justificar su postura, Brodersen apeló a una frase de José de San Martín: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla”, sentenció.

Tiene diez empleados

El legislador del PRO contó a LA NACION que la tarjeta de crédito de su propiedad “es una pequeña empresa, donde trabajan aproximadamente diez personas, a quienes nunca se les pidió que voten a nadie para mantener su fuente empleo, y así lo pueden confirmar los propios trabajadores”.

Brodersen lanzó duras críticas a la fórmula del Frente de Todos, que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Si vuelven ellos vuelve el latrocinio. Los kirchneristas se llevaron miles de millones de dólares a paraísos fiscales y cuando no pudieron sacar más porque había muchos controles internacionales, empezaron a comprar cientos de propiedades a través de testaferros, como Lázaro Báez o Daniel Muñoz”, sentenció.

El legislador provincial dijo que “no habría tomado esta decisión si esta fuera una elección normal”. Y, en este sentido, aseguró que “en octubre estarán en juego dos modelos de país: el del populismo kirchnerista, que no quiere generar trabajo genuino sino crear planes sociales para manipular a los pobres, y el del crecimiento, el empleo y las inversiones que propone el presidente Macri”.

Por último, el parlamentario y empresario tucumano respondió a los dirigentes peronistas que cuestionaron la idea de Blasco. “Respeto todas las opiniones, pero creo que hay una gran diferencia entre esta propuesta y lo que hicieron los mismos que no

s critican, que semanas antes de las elecciones de junio en Tucumán le pagaban con fondos públicos a la gente un bono de $3000 a cambio de que voten a Juan Manzur”, completó.

