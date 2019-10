Macri ya usa fondos “precautorios” del FMI para pagar vencimientos de deuda

En medio de la incertidumbre económica y política, el Gobierno comenzó a utilizar los dólares que el FMI le había prestado a la Argentina para fortalecer las reservas internacionales de BCRA, con el objetivo de hacer frente a compromisos financiero

Tras las PASO el drenaje de divisas que sufre el Banco Central no cesa, lo que llevo al Gobierno a utilizar parte de los 7.200 millones de dólares que disponía del FMI. Estos fondos depositados en una cuenta del Tesoro Nacional tienen como finalidad reforzar las reservas pero esto no implica que exista una prohibición del FMI para ser utilizados en casos puntuales para apoyo presupuestario, según comentan en Washington.

En esta oportunidad, el Gobierno utilizó desde el viernes pasado más de u$s 1.900 millones de los u$s 7.200 millones para el pago de deuda. En particular, para cancelar obligaciones de Letes en dólares, Lecaps en pesos, Bono PAR, deuda con el Banco Nación y compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.