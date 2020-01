Susana Gimenez, acusa de vagos a una parte de Argentina : “que los pobres del Norte se pongan un gallinero, que se yo”

“Siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente del Norte a plantar, a tener un gallinero, que se yo“, afirmó Susana Giménez, luego de quejarse por el impuesto del 30% a quienes viajen al exterior.

La conductora manifestó que para salir de la pobreza los argentinos deberían irse al campo. “Quiero que le vaya bien a la Argentina, que dejen de hablar de pobreza y si hay pobreza que ¡La gente vaya al campo!”, exclamó Susana en medio de una entrevista en un lujoso hotel de Punta del Este en Uruguay.

También habló de política y de las medidas del gobierno de Alberto Fernández. Consultada sobre el impuesto del 30 por ciento para las compras en dólares, disparó: “Un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta”.

Sobre la situación del país, señaló: “Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país… mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30 por ciento me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos”.

fuente: contexto