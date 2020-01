El radicalismo, acusa: “Macri es un hombre sin valor y sin valores”

Dirigentes radicales acusaron al expresidente de ser “incapaz de reconocer sus groseros errores” y de dirigir un “gobierno reaccionario, conservador y que fracasó rotundamente”.

El Radicalismo Auténtico, sector de la UCR, cuestionó con dureza las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, afirmando que “es una persona sin valor y sin valores” que “es incapaz de reconocer los groseros errores de su gestión”. El mandatario había dicho al equipo de exfuncionarios que lo acompañó en su gobierno que “no se puede tomar deuda eternamente”. “Yo siempre les decía a todos: ‘Cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda’”, expresó Macri en una charla con militantes del PRO en Villa La Angostura. “Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente”, remarcó. En respuesta a ello, Radicalismo Auténtico aseguró que “el expresidente Mauricio Macri, con sus últimas expresiones en Villa La Angostura, ha demostrado que es una persona sin valor y sin valores”. “Sin valor, porque es incapaz de reconocer los groseros errores de su gestión como presidente y el fracaso de sus políticas, que dejaron niveles récord de pobreza, la mayor inflación de los últimos 28 años, 3 años de recesión económica continua y un endeudamiento altamente condicionante”, explicó el movimiento en el texto. Aseguran además que Macri no tiene valores “porque carece de la más elemental solidaridad con quienes integraron su gobierno y con quienes formaron parte de la coalición electoral Cambiemos, que nunca fue una auténtica coalición de gobierno”. El expresidente, aseguran, “reparte culpas por el fracaso de su gestión al frente ‘del mejor equipo de los últimos 50 años’, entre sus partidarios y aliados electorales”. El Radicalismo Auténtico acusa al exmandatario de “tratar de ponerse a salvo individualmente poniendo de manifiesto la total carencia de valores”. “La historia y sobre todo la memoria colectiva de los argentinos, lo recordarán como lo que es: un hombre sin valor y sin valores que encabezó un gobierno reaccionario, conservador y que fracasó rotundamente”, afirmaron. “El radicalismo apoyó cosas que creía que no eran buenas, si el partido hubiese actuado de otra manera no se hubiesen cometido tantos errores”, criticó este lunes Ricardo Alfonsín, quien reconoce que “fue un error” de la UCR “apoyar las medidas de Macri”. Federico Storani, por su parte, expresó que le parece “muy desafortunado” la primera aparición de Macri que su primera aparición, muy poco tiempo después de haber dejado el poder, haya sido para repartir responsabilidades a diestra y siniestra como si él no hubiese tenido nada que ver con la gestión”, expresó el dirigente radical en radio La Red. El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Jorge Sappia, reaccionó diciendo que “Cambiemos murió el 27 de octubre” pasado cuando fue derrotado por el Frente de Todos, y señaló que hay que “sacar al Comité Nacional del radicalismo de esa coalición opositora que integra junto al PRO y la Coalición Cívica. “Ya no tiene sentido seguir hablando de Cambiemos, no existe más. Tenemos que sacar al Comité Nacional de ese ámbito”, exhortó.

FUENTE: PERFIL