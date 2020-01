DEUDA: De forma casi unanime , con 224 votos a favor, el Gobierno consiguió media sanción en Diputados del proyecto sobre renegociación

“El ex presidente de todos los argentinos explica en una reunión de amigos, compañeros, militantes de la ex fuerza de gobierno, que siempre les decía a todos: ‘Cuidado que yo conozco a los mercados, un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda’. Primero habría que ver quién le decía ‘tranquilo’ al Presidente, podríamos conocerlo. Se endeudó al país de una manera irresponsable. Estoy muy de acuerdo con que la bicameral de la deuda se ponga en marcha –una idea planteada minutos antes por Negri–. La lógica de la negociación que va a llevar adelante la Argentina es muy simple. Lo que tiene que hacer la Argentina es que los números cierren con la gente adentro. Simplemente esto. Yo saludo la actitud de gran parte de la oposición de acompañar hoy. Me parece correctísimo”, concluyó Kirchner .