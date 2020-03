El presidente Fernández presentó los medicamentos gratis para afiliados del PAMI

El Presidente encabezó el acto de presentación del vademécum de 170 remedios que llegarán desde este miércoles de forma gratuita a 5 millones de jubilados y pensionados. “Somos todos los argentinos los que ayudamos. Por eso a veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros”, dijo Fernández.

El presidente Alberto Fernández presentó este mediodía el nuevo vademécum de medicamentos gratuitos para afiliados del PAMI, junto a la titular del organismo, Luana Volnovich. La elaboración del listado fue anunciada el mes pasado en el marco del programa “Vivir Mejor” e incluye 170 remedios “esenciales”.

“La política solo tiene sentido si nos comprometemos con la gente, es la única razón de ser de la política, es servirle al otro”, advirtió Alberto Fernández sobre su motivación para cumplir la promesa de campaña con la que aseguró los medicamentos volverían a ser gratuitos para los jubilados.

“Somos todos los argentinos los que ayudamos. Por eso a veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros”, dijo Fernández y agregó: “No tenemos a los medios pero tenemos la razón”.



En ese sentido, destacó que cuando anunció su intención, todavía en campaña, salieron todos a criticarlo. “Me llamaron demagogo y oportunista. Decían que era imposible hacerlo. Pero no era tan imposible, hacía falta que pongamos la prioridad en los que más necesitan, que son los jubilados, que han quedado todos estos años postergados”, agregó el presidente.

La presidenta del PAMI, Luana Volnovich, remarcó que el nuevo listado de medicamentos esenciales, que tendrá 100 por ciento de cobertura y se entregará de forma gratuita a partir de mañana, incluye “170 principios activos, más de 3.000 marcas”. También aclaró que la gestión se realizará mediante receta electrónica para garantizar la transparencia.

“Los medicamentos empezaron a ser un problema en los últimos años”, remarcó la funcionaria, que recordó que algunos jubilados tuvieron que endeudarse con la ANSES para pagar los remedios. “Estamos creando un nuevo derecho en materia de seguridad social, que son los medicamentos gratuitos. Los jubilados no van ser un gasto a ajustar sino que van a ser una prioridad de las políticas de estado”, remarcó Volnovich.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recordó que recorrió los centros de jubilados del municipio y se encontró con historias de desesperación y angustia. “Escuchando muchos de los relatos pude conocer el daño que le hicieron a los jubilados durante el gobierno de Macri y de Vidal”, contó Mendoza.

“Una jubilada me contó que por no pedirle plata a su hijo tenía que con su marido unificar la comida e irse a dormirá más temprano para no prender la estufa, porque la jubilación de los dos no les alcanzaba”, agregó la intendenta, quien se comprometió con todos los jubilados presentes a revertir la situación.

