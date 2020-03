Docentes: La negociación sigue estancada

Representantes gremiales y del Gobierno tendrán hoy a las 12 la tercera audiencia por conciliación obligatoria. En tanto, los otros sectores ya piden comenzar a discutir las paritarias

Toda la docencia tucumana aguarda que hoy haya una resolución o al menos un avance importante en las negociaciones con el Gobierno por la “cláusula gatillo” adeudada de 2019. A las 12, en la Secretaría de Trabajo (Crisóstomo Álvarez 158), se desarrollará la tercera audiencia formal en el marco de la conciliación obligatoria dictada el viernes 28 de febrero por el Ejecutivo luego de no llegar a un acuerdo con el Frente Gremial Docente (FGD).

Pero la atención que se pondrá sobre esta reunión irá mucho más allá de las aulas y las escuelas: representantes gremiales y trabajadores de los diferentes sectores posarán sus ojos sobre el encuentro. Es que, además de la definición por la deuda (una suba del 15,11% que ya acumula tres meses de atraso), se incrementa la inquietud estatal por las negociaciones salariales 2020. La traba en la discusión con los maestros hizo que se retrase el calendario que tenía previsto la Casa de Gobierno (estimaban estar en pleno debate con otros gremios).

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, manifestó ayer su preocupación por la dilación en las negociaciones. “Si esto no tiene un desenlace rápidamente vamos a tener que ir pensando algunas alternativas; hay mucha gente que depende de esto. Tradicionalmente el sector docente es el que cierra primero. Venimos siendo totalmente respetuosos de esto, pero los plazos se van corriendo”, dijo en diálogo con “Buen Día”, el informativo matutino de LG Play.

Cierre de planilla

La funcionaria detalló que la inquietud pasa porque se deben cerrar la planilla de sueldos correspondientes a marzo. “Lo que nos preocupa a nosotros es que con el sueldo de marzo, en abril, el empleado público pueda sentir un impacto en el bolsillo de algunos incrementos que el Gobierno pueda cumplir”.

Si bien hoy será el tercer encuentro formal entre las partes, la funcionaria al frente de las negociaciones recordó que se mantuvieron otras reuniones para intentar avanzar. “En las últimas reuniones nosotros hemos vuelto a tratar de mejorar la posición de acuerdo a lo que ellos nos pedían. Hemos podido avanzar en algunos puntos, pero todavía no podemos llegar a un acuerdo”, indicó.

Los representantes del FGD, David Toledo (ATEP), Edgardo Bessone (AMET) e Isabel Ruiz (APEM), también se expresaron afligidos por las dilaciones, pero por el hecho de no encontrar respuestas de parte del Ejecutivo provincial. “En los últimos encuentros no hemos visto que haya muchos avances, y es lo que nos preocupa”, manifestó Ruiz. Y agregó: “todo el mundo está a la espera de que la situación se revuelva ya que desde el frente gremial y toda la docencia esperamos que el Gobierno cumpla con lo de 2019 y que cumpla con una propuesta para el salario 2020 que contemple lo que está pasando en el país, porque la inflación es grave”.

Responsabilidad oficial

La titular de APEM aseguró que el frente gremial no toma como una presión que la negociación esté trabada y que eso provoque un corrimiento del calendario de conversaciones con otros sectores. “Es una situación de los estatales. Me parece muy bien que todos se expresen, porque en definitiva es una deuda y la definición de la paritaria 2020 también es para todos. Al final esto como que era solamente un reclamo de la docencia, y no es así. Creo que las autoridades de la Provincia y el gobernador (Juan Manzur) tienen que definir cuándo van a comenzar a discutir ellos las paritarias con el resto de los estatales”, dijo en alusión a que la responsabilidad de mejorar la propuesta es de la Casa de Gobierno.

Ruiz subrayó que el 6 de enero, cuando se suspendió la última actualización de la “cláusula gatillo” a través del Decreto Acuerdo 1/1, el FGD planteó que esa decisión tomada de manera unilateral por el Ejecutivo provocaba una grave situación. “El Estado debería haber buscado los mecanismos. Y es más, quizá esto se debería haber tratado el año pasado y no dejar pasar tanto tiempo; nosotros esperamos la respuesta que se merece el trabajador estatal, porque esto es un reclamo general. Y el salario 2020 también se tiene que resolver”, manifestó en diálogo con este diario.

Los pasos del conflicto

Luego del fracaso con el frente de docentes (la propuesta fue rechazada por las bases de los tres gremios que la integran y todas propusieron un paro por 48 horas para el inicio lectivo), Manzur firmó ese mismo viernes 28 el Decreto Acuerdo 6/1 en deroga la suspensión y reconoce una deuda de tres meses con los trabajadores estatales, pero aclara que se abonará “según la mecánica que se establezca oportunamente”. En ese documento, además, se precisa que ese 15,11% de actualización pendiente se incorporará como un ítem no remunerativo, pero que quedará a partir de abril en la boleta de sueldo.

La docencia exige que el pago de la “cláusula gatillo” adeudado se incorpore al salario básico, tal como se rubricó en el acuerdo salarial de 2019. Además, rechazaron que el pago se realice en numerosas cuotas.

Docentes autoconvocados, el gremio de Sadop y trabajadores de otros sectores del Estado se manifestaron de manera multitudinaria en la plaza Independencia el viernes para exigir que el abono se realice en un solo pago y que se incorpore al sueldo básico. En asamblea, además, indicaron que profundizarán las medidas de fuerza en caso de que las negociaciones no tengan una resolución favorable.

UPCN

“Tenemos a la administración pública sin definir sueldos”

El secretario de paritarias de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Francisco Osorio, dijo que el gremio aguarda saber si se resolverá el conflicto con los docentes o no. “Más allá de la diferencia, ellos (los maestros) a esta altura ya tenían definido el porcentaje que nos iba a corresponder. Al estar en conciliación, no van a discutir sueldo, sólo la deuda. Eso significa que hasta que ellos no definan, nosotros no podemos sentarnos a discutir sueldo. Y eso está atrasando”, manifestó. Y agregó: “que esto se defina por el bien de todos los trabajadores, pero nosotros tenemos una responsabilidad: tenemos al resto de la administración pública sin definir los sueldos”.

ATE

“Queremos escuchar lo que dice el Gobierno”

El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Sánchez, dijo que hasta que no se resuelva la negociación con el FMI es difícil tener expectativas respecto a las paritarias salariales y al pago de la cláusula. “Podemos crear falsas expectativas a los compañeros”, analizó. En ese sentido, dijo que hay que ser consciente de la situación que atraviesa el país. “Tenemos que escuchar cuál es la propuesta del Gobierno, más que nosotros llevar propuestas; no queremos adelantar, queremos escuchar lo que dice el Gobierno para nosotros hablar con nuestros compañeros en el plenario y poder trasladar qué es lo que nos proponen para poder decidir”, expresó Sánchez.

SITAS

“Pedimos que se nos devuelva lo que se nos quitó”

La secretaria del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), Adriana Bueno, dijo que están llevando adelante medidas de fuerza en los hospitales para exigir el pago al salario básico de la “cláusula gatillo”. Remarcó que es el Gobierno el que está en deuda. “No estamos pidiendo un aumento de sueldo, los trabajadores estamos pidiéndole al gobernador Manzur que nos devuelva lo que nos quitó y que ha sido acordado. Nosotros cumplimos nuestra parte del trabajo, falta que él cumpla con la otra parte”, expresó. Además, criticó el decreto 6/1. “Hay una imposición de que esto va a ser así para todos. Se cambian las reglas el juego; nosotros ya habíamos cumplido”, protestó en diálogo con LG Play.

GOBIERNO

La provincia apuesta por mantener la paz social

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, expresó que hay malestar social producto de la política nacional que se vino aplicando y que ahora se están sufriendo las consecuencias. En ese sentido, pidió hacer un trabajo mancomunado para atravesar el difícil momento. “Tenemos que tener juntos un solo norte: que la provincia de Tucumán pueda seguir teniendo paz social y un ritmo de trabajo, que nuestra economía no caiga. Es por esto que hemos hecho muchos esfuerzos”, dijo. Además reconoció que la manifestación de docentes autoconvocados que hubo en la plaza Independencia, de la que también participaron trabajadores de otros sectores estatales, fue importante.

