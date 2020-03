Dio negativo el posible caso de coronavirus en el Hospital de Niños

“El resultado fue negativo”. La ministra de Salud, Rossana Chahla, formuló esta frase el viernes, cuando se le consultó acerca de si hay nuevos casos de coronavirus en Tucumán. Aludía concretamente a la situación del niño de 9 de años que había regresado de Estados Unidos, y que había sido llevado por sus padres al Hospital de Niños.

La ratificación de que el paciente no padece Covid-19 llegó desde el Instituto Malbrán, en Buenos Aires, donde había sido derivada la muestra. Allí se analizarán otras que fueron conducidas, vía aérea, para el diagnóstico específico, aclara La Gaceta.

Chahla también dio un panorama sobre el estado de salud de la primera persona que dio positivo en la provincia, una mujer de 46 años que había regresado de Europa el 8 de marzo. “Acaba de ser evaluada y está bien. Los hijos, también. Tenemos que seguir viendo la evolución. Continúa en su casa. Pero hay una situación compleja, como sería para cualquier familia, que es la parte psicológica, con su marido internado y los chicos aislados”, detalló la funcionaria del equipo de Juan Manzur.

La ministra brindó detalles sobre cómo fueron los estudios realizados sobre el matrimonio.

“Tenemos dos muestras con ambos. La primera, que se les realizó el (jueves) 12 a los dos; ella, prácticamente asintomática; y él, sintomático. Y dio Influenza A para él, y para ella, negativo. Las dos (tomas) fueron enviadas al Malbrán, con buen tino, y a los dos les da Covid-19 negativos. Le repetimos a ella el (sábado) 14, porque comienza con síntomas, y es la que da positiva. El lunes 16 va la muestra (por avión), y el jueves 19 tenemos los resultados. Independientemente de ello, esta familia actuó con conciencia, e hizo las cosas como correspondía. Desde el primer día se aislaron. Tenemos que valorar eso”, indicó Chahla, sobre la primera etapa de los estudios.

La ex directora de la Maternidad añadió que luego le hicieron otra toma al marido de la paciente, que en esa ocasión dio “positivo en influenza”, y “negativo para Covid-19”. De todas maneras, añadió, en esta nueva etapa se le efectuó una extracción de las vías aéreas más bajas, que es “lo ideal”, aunque no es posible en todos los casos.

“Es (el resultado) que estamos esperando. Acabo de hablar (con la Dirección del Malbrán), y pedí que por favor lo envíen lo antes posible”, consignó. Por otro lado, ante otra pregunta, explicó que no se trató de un “falso negativo”. “(Sucedió que era un caso) muy precoz: la paciente no tenía síntomas, Como habíamos internado al marido, era interesante hacer otra muestra. Con muy buen tino, Vigilancia Epidemiológica la repitió”, afirmó Chahla.

El secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Luis Medina Ruiz, también fue consultado sobre esta situación. “No es que sea un ‘falso negativo’ o haya habido un error. Las pruebas pueden dar negativo cuando todavía no se tiene los síntomas suficientes” indicó. “Cuando se hizo la primera prueba, la mujer presentaba síntomas generales, no respiratorios, pero fueron enviadas al Malbrán de todas formas por el nexo epidemiológico. Luego, se pidió una segunda muestra porque la clínica cambió: se hizo sintomática. Son momentos clínicos donde hay positividad o negatividad de resultados. Suele darse con diferentes enfermedades”, aclaró.

Para determinar si una persona posee o no este nuevo coronavirus, y muchas otras patologías, se analizan los anticuerpos que desarrolla (o no) el cuerpo humano. “Nuestro organismo necesita entre 10 a 15 días para generar las defensas para combatir una enfermedad; por lo que, si una persona recién comienza con los síntomas, es posible que aún no haya desarrollado anticuerpos y las pruebas den negativo. Lo que se debe buscar ahí entonces es el virus, pero ese es un estudio mucho más complejo”, indicó Medina Ruiz.

Por eso, advirtió el médico, son clave los antecedentes de cada persona. “Cuando a un paciente se le hace una toma diagnóstica siempre se hace una ficha de control para saber cuándo comenzaron los síntomas, dónde vive, qué síntomas refiere. Es muy importante saber desde cuándo está enfermo y desde cuándo pudo haber estado en contacto con la enfermedad para saber qué tipo de estudio se debe hacer”, detalló.

De hecho, explicó Medina Ruiz, todos los pacientes sospechosos de coronavirus de la provincia que dieron negativo en las pruebas siguen en observación y cumpliendo el aislamiento. “Una vez que pasan los 14 días, recién se les da el alta. Lo bueno es que para todos los pacientes se utiliza el mismo tratamiento, tengan o no el virus, por lo que no necesitamos esperar resultados: nosotros, de igual manera, actuamos”, destacó el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa.