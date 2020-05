TUCUMAN: Varios infectados con CORONAVIRUS habrían roto la cuarentena antes de ser diagnosticados

La ministra de Salud de la Provincia, Rossana Chahla, alertó esta mañana que algunos de los tucumanos que fueron confirmados con covid-19 habrían roto el aislamiento social, preventivo y obligatorio antes de ser diagnosticados con la enfermedad.

Durante la conferencia de prensa realizada esta mañana por el Gobierno provincial, Chahla explicó que “en el seguimiento de los contactos de casos positivos vemos que son personas que quizás se reunieron o salieron a andar en bicicleta o se juntaron con toda la familia la semana anterior, hechos que teóricamente no tendrían que haber sucedido e incluso todavía hay personas que se niegan a decir quiénes fueron sus contactos, lo cual nos imposibilita el trabajo para evitar el contagio de esta enfermedad”.

“Cuando nosotros abrimos o flexibilizamos, no siempre se cumple tal cual se debe. Hemos realizado una encuesta que publicaremos al respecto, desde Salud no tenemos la facultad del control de policía para hacer cumplir las normas, pero sí tenemos la posibilidad de hacer una evaluación de las medidas sanitarias y en ese sentido pedimos la ayuda consciente y responsable de toda la población para que no se dispare la cantidad de casos”, añadió.

“El pico de contagios va a depender qué pasa con la flexibilización, si hacemos todo bien, al igual que los controles que llegan de afuera. Pero va a depender de esas dos cosas”, explicó.

Además, la ministra destacó que Tucumán es la sexta provincia del país en cantidad de habitantes, pero la segunda, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en densidad de población con 60 habitantes por kilómetro cuadrado: “es justamente en CABA donde aumentaron exponencialmente los casos luego de la flexibilización y por ello van a volver atrás en muchas de las acciones, nosotros si tenemos que volver atrás también lo haremos, por eso la vigilancia epidemiológica que llevamos adelante en Tucumán es cauta y hasta celosa y en este momento en dónde a la provincia se le ha permitido hacer una flexibilización, también tenemos que continuar siendo muy cuidadosos en cuanto al control de la entrada a la provincia de personas que han estado en lugares de circulación viral”.

fuente: contexto, la gaceta