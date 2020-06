González García: “Siempre dijimos que si había que retroceder lo íbamos a hacer”

Y destacó: “El problema más grande que tenemos hoy ocurre en el AMBA y el incremento de contagios que se observó en los últimos días. Estamos preocupados y tomando todas las medidas para evitar más contagios. También estamos atentos a la explosión de casos en distintos puntos del país como el de Necochea, Colón o Formosa. Es por eso que no descartamos volver a fases anteriores del aislamiento. Siempre dijimos que si había que retroceder lo íbamos a hacer. Y por eso hay que ser hoy muy cuidadosos. La circulación del virus en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene una potencialidad de crecimiento brutal. Y es un factor de expansión a nuestros propios habitantes en el resto del país. Ayer pasé con el auto por el Once y vi una ciudad casi normal. Me parece que tenemos que ser cuidadosos: lo que no hagamos hoy, se paga en 14 días. El problema por su magnitud es el AMBA. Si se nos va de las manos, la cuestión tiene otra complejidad.” ”.