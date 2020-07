Médico cirujano del Hospital Centro de Salud dice que es alto el riesgo de contagio de covid-19 por culpa del Ministerio de Salud

El cirujano del Hospital Centro de Salud, Jesús Amenábar, denunció que el Ministerio de Salud de la provincia tomó medidas que ponen en riesgo a residentes en cirugía y expone a pacientes asintomáticos de Covid-19 a que infecten a quienes están internados en el hospital.

Se podría decir que es palabra autorizada para hablar y advertir un hecho grave que sucedería en el Hospital Centro de Salud Zenón Santillan, que por decisión del gobernador Juan Manzur, es el hospital referencia para el tratamiento de pacientes con Covid-19. Por eso vale deternerse un momento para atender la denuncia que el doctor Jesús Amenábar efectuó por Radio Universidad, a la periodista Gladys Omil.

El actual cirujano del Centro de Salud, llamó a la radio para afirmar que el Ministerio de Salud de la provincia, a cargo de Rossana Chahla, “obliga a los residentes de cirugía a realizar los hisopados a pacientes que llegan al hospital bajo la sospecha de presentar coronavirus. Además, les piden que atiendan las guardias y para colmo, deben colaborar en las cirugías para lo cual fueron afectados principalmente”.

Sostuvo que “los médicos residentes están en contacto con pacientes febriles con sospechas de tener Covid-19 y a su vez, deben atender a pacientes con otras patologías, exponiéndolos a que se infecten de coronavirus”.

Otro hecho grave que advirtió el cirujano Amenábar, que es “han internado pacientes con Covid-19 positivo que no presentan sintomas en el Hospital Centro de Salud, cuando en todas partes a esos pacientes que no tienen síntomas, los envían a realizar la cuarentena en sus casas, pero no los internan para que contagien a los otros pacientes”.

fuente:losprimeros