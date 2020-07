Se cierra el circulo sobre Macri en la causa del espionaje ilegal: Detuvieron a una ex funcionaria y a otras 21 personas

Se trata de la causa que instruye el juez Federico Villena y que investiga las prácticas ilícitas durante la gestión de Mauricio Macri.

a Justicia ordenó la detención de Susana Martinengo, exfuncionaria de máxima confianza de Mauricio Macri, quien es acusada de ordenar y recibir información a través del espionaje ilegal dirigido a Cristina Kirchner, entre otros dirigentes políticos y sociales. Además, detuvieron a otras 21 personas involucradas en la investigación, entre ellos, Leandro Araque y Jorge “El Turco” Sáez. Según pudo saber PERFIL, el total de detenidos es: Susana Mabel Martinengo, Diego Luis Dalmau Pereyra, Alan Flavio Ruiz, Jorge Horacio Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Federico Matta, Guillermo Julián Matta, María Mercedes Funes Silva, María Andrea Fermani, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, Dominique Lasaigues, María Belén Sáez, Javier Esteban Bustos, Jonathan Ezequiel Nievas, Mariano Ignacio Flores, Martín Terra, Jorge Guillermo Ochoa, Andrés Patricio Rodríguez, Gustavo Marcelo Ciccarelli, Juan Carlos Rodríguez. La causa del momento. Está en el juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora. A cargo de Federico Villena, allí tramita, desde febrero pasado, la causa que investiga espionaje ilegal a políticos, sindicalistas, periodista, miembros de la iglesia y de organizaciones sociales, entre otros. La hipótesis de la justicia en la causa es la de que, en los últimos años, funcionó una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, en la que sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de las Fuerzas de Seguridad o AFI. El caso tiene más de 50 víctimas y 20 imputados. Entre los afectados están desde CFK y Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Diego Santilli, Emilio Monzó, Nicolás Massot y los sindicalistas Luis Barrionuevo y Hugo Moyano. Hasta ahora, todos los que se presentaron para conocer el material sobre ellos se convirtieron en querellantes en el caso. La causa comenzó en febrero, luego de la detención de un narco, Sergio “Verdura” Rodríguez, quien declaró el vínculo con Facundo Melo, un abogado de la AFI, lo que se convirtió en el puntapié inicial del caso.

Según se desprende de la causa, hay chats de whatsapp de distintos espías con Martinengo en los que coordinaban citas y entrega de información sobre estos seguimientos. Uno de estos vínculos era con Araque, ex policía de la Ciudad y agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien habría estado encargado, entre otras tareas, de investigar a la ex presidenta Cristina Kirchner y los movimientos del Instituto Patria adonde llegaban las personas de máxima confianza de la actual vicepresidenta. La relación de la funcionaria de confianza de Macri con agentes investigados por espionaje ilegal no solo llega a Araque, sino también a Facundo Melo y Jorge Sáez, según informó PERFIL

fuente:PERFIL