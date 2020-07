Horacio Vermal: Hay que estar con la gente y dar soluciones, lo que mas se pide es orden y seguridad

El legislador de Fuerza Republicana viene desplegando una importante tarea política y social principalmente en barrios del Gran San Miguel de Tucuman.

Ante la gran actividad política y social que despliega en distintos barrios del Gran San Miguel de Tucuman, consultamos al legislador Vermal para saber apreciaciones sobre sus recorridas y actividad en la comunidad.

Según Vermal durante la visita a los distintos barrios pudo sentir la inseguridad con la que conviven los ciudadanos, no se ve policías ni de ronda ni de recorrida, dice que los vecinos le cuentan que muchas veces en las comisarias no les quieren tomar las denuncias entre otras cuestiones, pero sobre todo los ciudadanos le piden le piden vivir en una sociedad donde se pueda vivir seguro, pero también que las calles esten limpias e iluminadas quieren tener agua y no solo pagarla y no tener el servicio como pasa el Barrio Victoria según manifestó.

Asimismo Vermal nos conto que desde su espacio realiza el apoyo a numerosas escuelitas de futbol a través del programas Escuelas del Futbol semillitas del Bicentenario en conjunto con el Movimiento Fuerza Organizada que conduce el dirigente Guillermo Bedognetti, el nos dice que aporta pelotas, camisetas , trofeos y todo lo necesario para la practica deportiva de niños y adolescentes como una forma de sacar a los chicos de la calle y crearles hábitos deportivos que son tan beneficiosos.

El legislador republicano también nos conto que esas recorridas por las barriadas tucumanas las realiza en compañía de la también republicana concejal Liliana Leiva, quien se va interiorizando de las necesidades de los vecinos y se realizan fumigaciones contra el DENGUE tan necesarias en época de invierno para matar las larvas que nos atacaran en verano, asi como la recepción de pedidos de aperturas de calles, las gestiones para tener mejor iluminación y ampliar los recorridos de las líneas de colectivos que son los principales necesidades que tienen y se atienden de los ciudadanos de los barrios.

Tambien nos siguió contando Vermal que se realizan locros con todas la medidas de prevención a fin de cofraternizar con los vecinos y que nos cuenten sus necesidades y nosotros tomar el compromiso de resolver sus problemas.

En las distintas visitas en los barrios Vermal es también acompañado por la dirigente de Fuerza Republicana Melissa Godoy quien atiende cuestiones sociales de la gente.

Vermal expreso que aparte de tener un contacto estrecho con los vecinos y cara a cara, sus últimos proyectos fueron en el marco de que los ciudadanos tengan mayor seguridad y para ello presento el presento que desalentaría el delito al solicitar al ANSES para que instrumente los medios legales necesarios para que personas que delinquan y esten procesadas o condenadas no cobran el IFE y /o cualquier otro plan social.

Creemos asevero el legislador que teniendo un contacto fluido y presencial con los ciudadanos podemos escuchar sus necesidades y buscar las herramientas políticas para resolverlas y asi poder realizar con nuestros equipos de trabajo, tareas de asistencia social, alimentaria e incluso de aprovisionamiento de ropa para muchas familias necesitadas y mas en esta época de Pandemia en los ultimos dias recorrimos Avenida San Ramon al 1.000, Barrio Victoria, Villa Amalia entre otros finalizo.