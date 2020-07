LICHTMAJER: Los alumnos del Gran San Miguel de Tucumán volverán a las aulas hacia mediados de setiembre

Lo señaló el ministro de Educación en la entrevista que le realizaron Carolina Servetto y Federico van Mameren en “Panorama Tucumano”. En el interior, el retorno se daría en agosto.

Una de las principales inquietudes de padres, de maestros y de alumnos en el marco de las medidas restrictivas para menguar la circulación de la covid-19 tiene que ver con el retorno de las clases presenciales.

Debido a ello, fue el primer tema que abordaron los conductores de “Panorama Tucumano”, Carolina Servetto y Federico van Mameren, durante la entrevista que le realizaron al ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer.

El funcionario precisó que no se trataba de una “vuelta”, sino de un relanzamiento, porque consideró que tras la experiencia de la pandemia del coronavirus se viene algo nuevo en lo que tiene que ver con las clases.

Seguidamente, presentó un retorno al aula progresivo, y con el cumplimiento de todos las medidas sanitarias. “Hay un protocolo, que emana de los cientificos que asesoran al presidente (Alberto Fernández), que fue acordado por todas las provincias: barbijo, distanciamiento social, lavado de manos, alcohol en gel. Vamos a cumplir el protocolo”, dijo.

Consultado por los periodistas sobre el momento en que se dará la vuelta a las aulas, Lichtmajer precisó que todo dependerá de la situación epidemiológica. “Vivimos un momento delicado, la gente se tiene que cuidar, Tucumán no es una isla. Si las cosas continúan como se están dando, estimamos que la actividad escolar -que tiene que ver con la preparación, con las reuniones de docentes, con diálogos, con capacitaciones-, hacia finales de agosto. Será la tercera o la cuarta semana de agosto”, señaló.

No obstante, añadió que no se dará en forma universal. “Vuelven todos, pero no juntos. Habrá menos horas y menos alumnos. Primero, comenzarán las escuelas rurales, de menos de 100 alumnos, es decir, pricipalmente del interior. Luego, dos semanas después, se incorporarán las de 350 alumnos; esto es, las del Gran San Miguel de Tucumán”, dijo.

Además, indicó que se volverá por ciclos: “se vuelve dos días por semana, cada ciclo. Y los miércoles, se desinfectarán las escuelas”, precisó.

Luego, Servetto y Van Mameren le consultaron sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la educación, desde el estado de las escuelas hasta los problemas para que se mantenga la educación digital.

