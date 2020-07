Con respaldo de Camaño, el oficialismo aprobó la revisión del traslado de jueces de Macri

La diputada hizo valer su voto clave e inclinó la balanza a favor del peronismo. El Senado deberá aprobar el traslado de diez magistrados.

El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó este jueves la revisión de los traslados de diez jueces federales dispuestos durante la gestión de Cambiemos, una idea del bloque oficialista que tuvo el voto clave de la diputada lavagnista Graciela Camaño.

El proyecto, impulsado por el consejero por el Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, había sido duramente cuestionado por los representantes de Cambiemos en el Consejo, aunque defendido por una figura clave del macrismo en la justicia como el camarista Carlos Mahiques, que en su momento fue trasladado de fuero pero finalmente su trámite pasó por el Senado.

En la votación de este jueves se resolvió enviar al Poder Ejecutivo los antecedentes de los 10 jueces cuestionados y la recomendación de que sus pliegos sean tratados en el Senado para que se ratifique o rectifique su traslado.

El kirchnerismo logró ese triunfo con el apoyo de Camaño, que en el Consejo tiene el voto para desempatar ya que el oficialismo y Cambiemos tienen seis representantes cada uno. La diputada impuso que se pida a la Corte Suprema una opinión sobre si el traslado de los jueces cumplió con dos acordadas del máximo tribunal de 2018.

“Se llenan la boca hablando de la República, pero la tienen vulnerada desde hace mucho tiempo”, chicaneó Camaño a sus colegas macristas. La legisladora remarcó que esos traslados violaron las disposiciones de la Corte y el reglamento interno del Consejo. “No tengo dudas de que hay que llamar a concurso por estos diez juzgados”, aseguró.

Entre los jueces cuyos traslados serán revisados y deberán ahora pasar por el Senado se destacan los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos jueces de tribunales orales que el macrismo trasladó a la Cámara Federal, una instancia clave para los casos de corrupción. Otro conocido es el ex camarista Eduardo Farah al que el macrismo le concedió una salida elegante al TOF 2 de San Martín.

Bruglia y Bertuzzi habían hecho el miércoles un último intento por torcerle el brazo a Camaño, a quien junto con el juez Germán Castelli -otro de los trasladados- le enviaron cartas para advertirle que la revisión de los traslados es ilegal y un atropello.

La oposición argumentó que no se pueden revisar esos traslados porque el Consejo no tiene potestad para modificar decisiones tomadas previamente ni sobre los decretos presidenciales. “Este dictamen está viciado porque este Consejo no tiene facultades para revisar las decisiones de otros poderes”, sostuvo el juez Juan Manuel Culotta

El kirchnerismo tiene una amplia mayoría en el Senado como para voltear los traslados de los diez jueces, aunque lo más probable es que el tema se termine resolviendo en la justicia.

