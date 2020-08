ALERTA San Miguel de Tucuman: “El virus circula por el microcentro”

El gobernador Juan Manzur mantuvo en horas de la tarde una reunión para evaluar la situación epidemiológica de la provincia, particularmente de San Miguel de Tucumán, con la ministra de Salud, Rossana Chahla; el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, y el intendente de la capital, Germán Alfaro.

El encuentro giró en torno al aumento de casos sobre todo en la capital, por lo que se brindó al jefe municipal los detalles de georreferenciación de los pacientes para poder asistir a los vecinos aislados.

“Hay que tomar medidas muy importantes, como por ejemplo no circular aquellos que no tienen un trabajo esencial. En San Miguel de Tucumán están concentrados la mayor cantidad de contagios, y estos son, generalmente, por reuniones sociales que a pesar de estar prohibidas se siguen haciendo”, remarcó la ministra

Chahla expresó que “es imposible poder controlar la pandemia si está Salud solo, sin embargo hemos visto el acompañamiento de la Municipalidad durante el fin de semana largo del Día del Niño, donde pedimos desde el Ministerio la disminución de las reuniones sociales, familiares y sobre todo recreativas y hemos visto como se ha podido contener esa cantidad de personas que hicieron muy bien en no salir de sus casas para poder nosotros controlar la situación”.

Recordó que “estamos en una situación de aumento de casos de circulación viral y todos tenemos que tener los cuidados necesarios y cumplir las recomendaciones. Como Sistema de Salud sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos estrategias planteadas y estamos con operativos permanentes”.



“El virus circula por el microcentro”



En tanto el intendente Germán Alfaro les habló a los ciudadanos afirmando que “el virus está circulando en el microcentro. Todos aquellos que vengan al microcentro a pasear y no hacer ningún tipo de tarea están pasibles del contagio. Por eso es que tenemos que tomar conciencia”.

En ese sentido, el intendente capitalino destacó que la provincia no retrocede de fase “porque sabemos de la situación en la que se encuentran todos los comercios, las pequeñas y medianas empresas, los bares, y vamos acompañando haciendo el mayor de los esfuerzos pero también tienen que saber los tucumanos que eso implica mayor responsabilidad, necesitamos responsabilidad social”.

Asimismo pidió a la población que tome los mayores recaudos. “Esto depende de todos nosotros, de cómo tomemos esta situación. Estamos padeciendo las consecuencias del Da del Amigo, porque el Estado no tiene la capacidad para controlar casa por casa a ver si se hacen las reuniones y se realizaon. Por eso hemos trabajado profundamente en el día del niño para no padecer esas consecuencias. Esto es lo que nos va a suceder si no tomamos conciencia de lo que significa esta pandemia”.

fuente: contexto