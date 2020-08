CORDOBA: Los Incendios no cesan, desgarradoras imágenes

Juan Pablo Viola, cronista de Cadena 3, recorrió el inhóspito pueblo a donde no quedó absolutamente nada. Animales muertos, cenizas y esqueletos de árboles muestran el daño de las llamas.

Copacabana fue una de las localidades serranas más afectadas por los incendios que ya llevan 13 días en la provincia de Córdoba.

Luego del intenso trabajo de bomberos y baquianos, el fuego se apagó esta madrugada, pero las consecuencias quedaron a la vista de todos: esqueletos de árboles, un suelo plagado de cenizas y animales muertos es lo único que hoy se ve en el paisaje de Copacabana.

No quedó nada. El daño es total. Desde el martes pasado estamos combatiendo el incendio. El fuego saltó al campo nuestro y no quedó nada. No sé cómo vamos a hacer”, dijo a Cadena 3 Pablo Campos, un granjero de la zona que estaba notablemente consternado.

Según se pudo contabilizar, en la zona unas 50 mil hectáreas se tiñeron de color gris y el suelo se transformó en una especie de talco.

fuente:cadena3