” ESCANDALO EN LA CORTE SUPREMA”: Declaraciones de la mujer que denunció por acoso sexual al doctor Estofán

Mercedes Mayol, la empleada judicial que denunció por presunto abuso sexual al vocal decano de la Corte Suprema, Antonio Estofán, hizo declaraciones en los distintos medios durante las últimas horas y hoy, conversó con el móvil de Los Primeros.

“La verdad que no es fácil salir a hablar. Hoy me pregunto si he tomado la decisión correcta porque veo que nadie hace absolutamente nada. He denunciado por acoso sexual al doctor Estofán, por el cual sufrí un hostigamiento a través de mi jefe, el contador Gustavo Ahmad, que dejó de hablarme hace prácticamente, dos meses. Supongo que no fue casual, ya que logró el ascenso de su señora y le terminó entregando mi cabeza a Estofán”, expresó Mercedes.

Remarcó que el hostigamiento por parte de Ahmad comenzó poco después de que ella solicitara una audiencia con el doctor Estofán por la confirmación de un ascenso que se encontraba demorado: “esto fue los primeros días de septiembre. Cuando me sucedió esto, la verdad que no podía creer lo que me estaba pasando. Así que decidí buscar la ayuda de otra persona, porque sabiendo que mi jefe era su mano derecha, esto no iba a ser fácil”.

En ese sentido, expresó que no acudió al vocal solicitando un ascenso, sino la confirmación del mismo que le había sido otorgado en el año 2018: “en esa acordada habían salido entre 8 o 9 personas que habían sido confirmadas todas pero como de costumbre, lo mío era siempre complicado”.

“Le pedí una audiencia a la doctora (Claudia) Sbdar (presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán) pero lamentablemente, esto no se pudo concretar. Luego de 10 años de haber trabajado en el lugar, he visto la transparencia con la que se manejó la doctora Sbdar, creo que esto ha sido una cuestión de que no se dio la posibilidad de poder charlarlo cara a cara con ella”, sostuvo Mayol.

La mujer graficó la situación que vivió al momento de acudir al doctor Estofán: “cuando le expliqué mi situación a él, directamente me invitó a salir a tomar algo y me dijo que directamente, todas mis complicaciones en el Poder Judicial se iban a terminar”.

fuente:losprimeros