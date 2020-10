TUCUMAN: El paro del transporte de colectivos continúa, y UTA teme la posibilidad de que ocurran despidos

El titular de UTA Tucumán contó que la empresa Rayo Bus, que cuenta con 116 trabajadores, adelantó que no podrá seguir prestando el servicio.

A los problemas vinculados con el atraso salarial a los trabajadores comienzan a sumarse otros, que agravan la situación en el transporte público en Tucumán.

Según el secretario general de la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, varias empresas no terminaron de cancelar los sueldos de agosto, y deslizaron que incluso no cuentan con fondos como para que los coches puedan funcionar.

“Me preocupa mucho la situación de El Rayo Bus – UTE Libertad. El dueño, Miguel Mitre, le dijo a nuestro secretario Adjunto, Alfonso Canuto, que mandará carta documento al Gobierno de la provincia y a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, para decirles que no podrá seguir prestando el servicio, porque no tiene dinero ni para gasoil”, dijo González a LAGACETA.Com.

Añadió que en la empresa se desempeñan 116 trabajadores. “Tendremos que analizar la situación; vamos a hacer las presentaciones ante quien corresponda para ver cómo se puede evitar esto, y si ellos están económicamente como dicen. La Secretaría de Trabajo de la provincia deberá tomar cartas en el asunto. Nos preocupa mucho el panorama; si la empresa cierra, ¿quién se hace cargo de los 116 trabajadores? ¡Nadie está en condiciones de absorber esa cantidad!”, indicó el dirigente.

González precisó que no es la única empresa que planteó problemas para funcionar. “De los 1.300 coches que hay en Tucumán -entre los servicios urbano, metropolitano y rural-, sólo un 40% está saliendo. Esto significa que no sale a trabajar la totalidad de los compañeros. Y la cantidad de pasajes no amerita que aumenten los coches; la recaudación cayó el 75%, y entonces, como no alcanza para pagar los costos operativos, las empresas sacan del subsidio para seguir funcionando, y no alcanza para saldar toda la planilla salarial”, explicó.

En ese contexto, ratificó que el paro continúa, a la espera de que anuncien desde la Nación el envío del subsidio que permite cancelar la deuda salarial del mes pasado.

FUENTE: LAGACETA