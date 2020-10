“El detector de mentiras, fin de la inseguridad y la impunidad” . Dr. Mario Bruzzone

El abogado Mario Bruzzone presenta su tercer libro referido al polígrafo detector de mentiras como el fin de la inseguridad y la impunidad.

“Desde un punto de vista es simple, y desde otro es complejo. La simpleza que yo le encuentro es que todos queremos vivir mejor. Frente a tanta maravilla tecnológica, ¿puede ser que no haya nada que sirva para investigar y controlar los delitos?” contó Mario cuando le preguntamos de dónde se origina su interés por este dispositivo detector de mentiras.

“Hace ya 100 años un tipo descubrió el polígrafo que se ha ido perfeccionando con computadoras y muchas otras cosas más que lo hacen aún más perfecto. Pero además, hay varios métodos, que miden las ondas cerebrales, por ejemplo, que son bastante precisos” presentó.

Haciendo referencia al caso de Facundo Castro y a la cantidad de dinero que se ha gastado en la investigación, Bruzzone cree que ese dinero se podría destinar a la investigación de este aparato que podría solucionar muchas cuestiones. “Se lo está utilizando en más de 100 países” resaltó.



“Las estadísticas son de un 1% de los delincuentes que van a la cárcel y por eso la gente sigue robando, etc, porque saben que no les va a pasar nada. Creo que con esto la gente se va a cuidar un poco más”, hoy no se cuidan ,porque saben que no hay castigo, opinó.

” También Bruzzone destaco la falta de interés de políticos y jueces por este tema, como por lo menos considerarlo como una solución, no hicieron investigaciones, ni siquiera se presento un proyecto.

“Se suele argumentar que no se puede implementar porque hay un artículo en la Constitución Nacional que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, por lo que aplicar el polígrafo sería obligarlo a declarar la verdad” mencionó Mario las causas legales por las cuales el aparato detector de mentiras no se ha aplicado aún en nuestro país, aunque el abogado le encuentra el sentido de esta legislación y la deja plasmada en su libro. “¿Por qué no se lo admite como prueba a favor?” . Además según investigo el autor, el articulo de la constitución se encuentra plasmado en la carta magna para evitar la tortura y la intimidación, y no una clausula para proteger la mentira contraargumenta finalmente.

fuente: noticiasradioreflejos