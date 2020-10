” Hacen faltan respuestas Sr. Gobernador”: A falta de seguridad los vecinos ejecutan a los delincuentes en las calles, hace 16 dias que no hay transporte publico y continuan sin fin las usurpaciones

Tucumán se ha convertido en un caldero de muerte, injusticias, impunidad y abandono.

Es necesario que el gobernador tome cartas en el asunto y le de principalmente seguridad, transporte y protección de la propiedad privada a todos los tucumanos.

Esta sociedad no soporta mas leyes que no se ejecutan, leyes que no se reglamentan para combatir la inseguridad, esta inseguridad que lleva a los vecinos a ejecutar con sus propias manos a los delincuentes, en Tucuman ya no impera el orden ni la ley. Esta sociedad no puede seguir gastando sus magros ingresos para transportarse en remis o taxis, es necesario que vuelva a funcionar el transporte publico de pasajeros. Tampoco en esta provincia se protege la propiedad privada, las usurpaciones continuan dia a dia sin detenerse.

Los tucumanos ya no soportan que violen y maten a sus niños, que los delincuentes le saqueen las casas, les roben los celulares, bicicletas, motos, autos y no pase nada.

La sociedad continuara degrandose, es necesario fijar políticas efectivas para el bienestar de los tucumanos, para eso lo eligieron Sr.gobernador.

