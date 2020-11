Carrió: “A Macri no le hablo nunca más”

Dura y directa, la dirigente de Juntos por el Cambio explicó las razones de su enojo y aseguró que no hay vuelta atrás en el vínculo con el ex presidente

“Mauricio Macri me dijo ‘tu única función es denunciar; es para lo único que servís’. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser”.

La ex diputada nacional y una de las artífices de la alianza Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia hizo estas declaraciones en una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli, que se publica en la edición papel del diario Clarín de este domingo.

Precisamente a la coalición que forjó con el ex presidente hace referencia Elisa Carrió para explicar su enojo definitivo.

“Yo lo defendí y soporté lo que me costó hacer la alianza con él, pero hay lugares de los que no se vuelve: hay que tener respeto”.

En la entrevista, Carrió también se refirió a la posible designación de Daniel Rafecas como Procurador, a la situación judicial de Cristina Kirchner, al fallo de la Corte y no se privó de criticar a otros referentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio.

“Hay muchos indecentes en Juntos por el Cambio”, aseguró Carrió. Y puso como ejemplo al ex ministro del Interior de Macri: “Rogelio Frigerio nos entregó en la elección apoyando a los candidatos del PJ y no a los nuestros”, acusó.

Sobre la actual vicepresidente, dijo: “Cristina tiene un resentimiento y una violencia profunda, que pensé que iba a sanar alguna vez”.

Y en cuanto a la situación judicial de la ex presidente, agregó: “Ella busca impunidad, pero no lo va a lograr y va a ser condenada. Seguramente va a tener prisión domiciliaria porque sus condenas le llegarán a los 70. Pero ella será condenada”.

“Parte de su gobierno, del gobierno del que (Cristina) participó, mató a un fiscal de la Nación que es Alberto Nisman”, sentenció.

“El último fallo de la Corte Suprema la limita a Cristina porque le impide hacer traslados a ella”, opinó además Carrió, en referencia a la resolución del máximo tribunal sobre los casos de los jueces Bruglia y Bertuzzi.

Por otra parte, la ex diputada señaló que hace tiempo sostiene que Daniel Rafecas es “un hombre preparado”. “Yo tengo un buen concepto de él. Y además, si el Presidente lo propone a Rafecas, Rafecas no es kirchnerista y no es el candidato de Cristina”. Y agregó que considera que es “el mejor procurador en las condiciones que existen en la Argentina”.

Finalmente, reiteró sus críticas a Patricia Bullrich: “No comparto con ella el uso que hace de las marchas”.