MENDOZA: El gobierno dara un bono de $54 mil a docentes y no docentes

Durante la conferencia de prensa que brindó el gobernador Rodolfo Suarez, fue confirmado el pago del bono de 54 mil pesos para los trabajadores de la Educación. El SUTE había rechazado esta suma pero según indicaron desde el Gobierno trabajadores del sector pidieron percibir el bono.

Suarez pagará los 54 mil pesos a los docentes nucleados en el SUTE a pesar del rechazo del gremio. Lo hará, según confirmó, a través de un decreto por lo que todo los maestros de la provincia percibirán esta suma. El personal no docente también estará aclanzado por este “aumento”.

Sin embargo, ante la consulta periodística sobre si otros gremios estatales que no acordaron recibirán el bono, el gobernador explicó que no les llegará a los Judiciales y tampoco a los del Instituto de Juegos y Casinos. “Llegaron notas a este gobernador por parte del sindicato único de celadores, de autoconvocados, de ATE, de UPCN, toda esta gente que veía que estaba quedando afuera de esta paritaria para el 2021. No es lo que el Gobierno pretendería darle, pero es lo que podemos dentro de la crisis”, explicó el mandatario.

Al mencionar los reclamos para cobrar el bono desde otros sindicatos, el gobernador mendocino va cercando a los gremios que no aceptaron la propuesta del Gobierno. Por lo tanto, los sectores que no aceptaron los 54 mil pesos empienzan a quedar expuestos con sus mismos afiliados.

fuente: mendozapost