TUCUMAN: Hay 19 burbujas escolares aisladas por casos positivos de CORONAVIRUS

A 10 días de haber iniciado el ciclo lectivo 2021, ya fueron aisladas 19 burbujas escolares, pero no se cerró ninguno de los establecimientos.

Las autoridades educativas y sanitarias indicaron que las medidas fueron tomadas por prevención por casos de contactos estrechos y no por casos directos de Covid-19.

La Secretaría de Bienestar informó que Tucumán concluyó la primera semana de clases con el aislamiento preventivo de 10 burbujas de escuelas primarias, siete de secundarias y dos de colegios privados. Además se descartaron 10 casos de personas que habían presentado síntomas compatibles con covid-19, pero que luego se descartaron con estudios de laboratorio.

Marcelo Romero, secretario de Bienestar, aclaró que los casos confirmados provienen de padres de alumnos, personal docente y no docente, y directivos que estuvieron en contacto estrecho con personas infectadas fuera de los establecimientos. No hay registro de alumnos contagiados.

Desde la Dirección de Epidemiología, la médica Romina Cuezzo llevó tranquilidad a los padres “Los casos detectados fueron de personas que se contagiaron afuera en la comunidad, por lo que no hay brotes institucionales. Las escuelas no deben ser cerradas porque no se presentó el peligro; sin embargo, puede haber directivos que toman esa decisión por temor’’, indicó.

Las 19 burbujas escolarese deberán hacer la cuarentena por 14 días y recibirán contenidos adaptados y reprogramados para la modalidad virtual. En el caso de los docentes con licencia por covid que atendían a demás grupos de alumnos serán reemplazados por otros del equipo institucional.

FUENTE: LOSPRIMEROS