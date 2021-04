Grave denuncia con el ministro Lichtmajer : Lo acusan de realizar entre 150 y 200 nombramientos “por fuera de las juntas de clasificación”

La supervisora Andrea Miguel presentó una denuncia en la Legislatura en contra de Juan Pablo Lichtmajer.

Andrea Miguel, supervisora desplazada de su cargo, presentó un escrito en la Legislatura para solicitar a la Comisión de Asuntos Constitucionales la interpelación del ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer.

En la denuncia realizada por Miguel, se acusa al ministro de haber firmado diversas resoluciones para el nombramiento de entre 150 y 200 cargos “por fuera de las juntas de clasificación.

El expediente presentado por la supervisora, detalla 13 resoluciones ministeriales por las cuales se realizaron nombramientos en cargos técnicos docentes ad referendum del Poder Ejecutivo entre 2018 y 2019.

“Las juntas de clasificación son los únicos organismos competentes que evalúan y califican los antecedentes académicos de los aspirantes a la docencia. Es decir que todas las personas que aspiren a ingresar al sistema educativo de la provincia deben realizarlo a través de concursos de antecedentes y oposición y poseer la titulación y antecedentes académicos necesarios”, explica Miguel en su denuncia y remarca que el pedido de interpelación lo realiza en calidad de “ciudadana y supervisora con cargo concursado”.

Esta no es la primera denuncia que presenta Andrea Miguel contra el ministro de Educación, meses atrás había alertado que varias escuelas no se encontraban en condiciones de iniciar el ciclo lectivo dado el grave estado edilicio de las mismas. Luego de esas denuncias Miguel fue desplazada de su cargo en marzo de este año, en aquel momento la supervisora de educación media había declarado, “Es una injusticia. No me voy a callar. Decir la verdad también forma parte de la carrera docente”, y ahora con el pedido de interpelación presentado en la Legislatura ratifica sus dichos.

