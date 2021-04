EDUCACION EN TUCUMAN: Unas 30 escuelas del sur suspenden clases presenciales

Protestas de más de 200 trabajadores auxiliares porque no les abonaron sus haberes.

Cerca de 30 escuelas de distintos niveles del sur tucumano se vieron obligadas a suspender las clases presenciales al quedarse sin personal de limpieza. Es que los trabajadores auxiliares resolvieron suspender sus labores al permanecer desde hace dos meses sin poder cobrar sus haberes. Una supuesta referente de una Fundación de Villa Quinteros les habría prometido inscribirlos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para acceder a empleos formales como los que venían cumpliendo en las escuelas. Son unos 200 los auxiliares que perdieron contacto con la gestora y permanecen sin saber si fueron inscriptos y si cobrarán los meses de trabajo.

“Nos exigieron documentaciones y en algunos casos dinero para ser anotados como monotributistas y así pasar a integrar cooperativas de trabajo que comenzaron sus labores limpiando las escuelas. Todos somos personas de familias humildes, con hijos e incluso mayores adultos a cargo, que esperamos percibir nuestros haberes. Pero hasta ahora no tenemos ninguna novedad”, comentó Maira Juárez, una de las damnificadas. “Lo más lamentable es que la supuesta gestora no apareció más a darnos una explicación de lo que sucede y tampoco atiende su celular. Nos sentimos estafadas. Ninguna autoridad educativa tampoco está en condiciones de responder a nuestro problema”, añadió.

Mónica Díaz, también del grupo de trabajadores, dijo que en razón de la incierta situación que atraviesa el sector laboral, este resolvió suspender sus actividades de limpieza en más de 25 escuelas del sur tucumano, varias del municipio de Concepción. Los directivos de estos establecimientos decidieron retornar a las clases virtuales hasta tanto se resuelva el conflicto

El problema se profundiza en razón de que algunos auxiliares de trayectoria, designados por el Ministerio de Educación de la provincia, se encuentran afectados de Covid-19. La referente señalada por los auxiliares como gestora del programa laboral, de apellido Lobo, dio a conocer su versión a través de un allegado a los auxiliares. Lo hizo a través de un audio vía celular mediante el cual informa que cada trabajador debe presentar su respectiva credencial a fin de que sean dados de alta. “Primero tenía que saber si ya hemos llegado a algo. Y les digo que ya estamos (sic). Estuve en el Ministerio (Asuntos Sociales) y ahí me dijeron sobre la presentación de la credencial. No sé lo que quieren inventar”, planteó molesta la mujer. Los trabajadores se movilizarán mañana en Concepción con el objeto de reclamar una solución al drama que soportan y que, además, paraliza las clases presenciales.

La inscripción en Renatep: “Si no figura, no cobra”

“La inscripción en Renatep es individual y la obtención de la obra social es automática. Una vez que es registrada una persona en ese programa es dada de alta. De modo que el único rol que tendría la supuesta gestora sería la de anotar el presentismo del personal y enviarlo a Desarrollo Social para que no se pierda el pago”, advirtió Ricardo González, un dirigente de La Trinidad. “Si el trabajador no está aceptado o inscripto en el Renatep y no posee la credencial, el pago no será efectuado”, adelantó el dirigente. Juárez y Díaz, en tanto, sospechan que todos fueron objeto de una “presunta estafa”. Entre las escuelas que quedaron sin personal de limpieza figuran la Secundaria Santa Rosa de Lima, la San Eugenio y la Ceja nocturna de Concepción, la 239 René Favaloro de La Calera, la 117 Primera Junta de Cortadera y la 65 de Mayo (Alto Verde).

